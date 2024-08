Niterói: Estação Nitbike da Praça José Vitorino, na Ponta d"Areia - Bruno Eduardo Alves

Publicado 06/08/2024 21:04

Niterói - O sistema NitBike completou um mês de operação em agosto e ultrapassou 27 mil usuários cadastrados. Foram realizadas 33.429 viagens em julho, com o pico de utilização nos últimos dias do mês. A média diária do serviço é de 1.078 viagens. Dentre as estações mais utilizadas, estão a da Praia das Flechas, seguida das bases do Terminal João Goulart e do Theatro Municipal, respectivamente. Os horários de pico ficaram entre meio-dia e 14h. O sistema está sendo ampliado e ganhará novas estações e mais bicicletas nos próximos dias.

O NitBike opera atualmente com 10 estações (Praia das Flechas, Rua Nilo Peçanha, Valonguinho, Theatro Municipal, Terminal João Goulart, Praça do Rink, Praça São João, Palácio Arariboia, Rua Visconde do Uruguai e Campo de São Bento). Até o fim do ano, serão 50 estações. A implementação em fases foi uma decisão estratégica para garantir uma adaptação gradual da população e para ajustar as operações.

A Prefeitura de Niterói começou a instalação do segundo lote de estações com o objetivo de ampliar a oferta de bicicletas. Estão em implantação as estações do Mercado de Peixe, no Centro; e da Praça José Vitorino, na Ponta d’Areia; além de novas bases na Cantareira, Praia Vermelha, Caminho Niemeyer e Presidente Pedreira. Durante o mês de agosto, serão instaladas mais 11 estações, com um acréscimo de 130 bicicletas.