Rita Elmôr: monólogo Clarice Lispector e Eu: O Mundo não é chato - Reprodução

Publicado 07/08/2024 19:27

Niterói - Na quinta-feira, 8 de agosto, às 20h, a Sala Nelson Pereira dos Santos abre seu palco para Rita Elmôr em seu monólogo "Clarice Lispector e Eu: O Mundo não é chato", uma reflexão amorosa sobre a vida.

Com humor e leveza, por vezes Rita e Clarice se misturam no desenrolar da montagem. Os textos da homenageada e a histórias pessoais da atriz se unem e, por vezes, a história de uma serve a da outra, fazendo com que o espectador, no decorrer da ação, nem sempre saiba quem está falando.

Esse mistério é parte da graça da peça, que como numa conversa entre amigos provoca uma reflexão sobre as diversas situações cotidianas, com um olhar inteligente e bem humorado.

O espetáculo foi contemplado no Edital de chamada emergencial de apoio ao Teatro Evoé! RJ, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro.

Serviço

Evento: Clarice Lispector e Eu: O Mundo não é chato

Data: Quinta-feira, 08 de agosto de 2024

Horário: 20h

Classificação Indicativa: 10 anos

Duração: 60min

Valor: Entrada Gratuita

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 880, São Domingos - Niterói