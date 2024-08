Taynara Sales: apresentação gratuita sábado na Biblioteca Parque - Divulgação

Taynara Sales: apresentação gratuita sábado na Biblioteca ParqueDivulgação

Publicado 08/08/2024 06:00

Niterói - Celebrando o mês da cultura popular, a Biblioteca Parque de Niterói promove no sábado, 10 de agosto, às 10h30, o Encontro da Cultura Popular, com apresentação do Forró da Tay e bate papo sobre literatura de cordel, com Maria Julião.

Taynara Sales apresenta o Forró da Tay, com músicas que contam a história do povo nordestino, compostas por artistas que descrevem em suas letras as suas belezas e as suas dores, como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Gilberto Gil, Anastácia, dentre outros.

A artista nasceu em Itapipoca, Ceará, e veio para Niterói com 2 anos de idade. Aos 8 anos conheceu o Espaço Cultural da Grota e iniciou sua vida musical fazendo aulas de flauta doce. Atualmente é graduada em Licenciatura em Música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e bacharel em viola na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

No encontro, a arte do cordel será apresentada pela contadora de história, escritora, poeta e cordelista Maria Julião. A autora apresentará a importância dessa literatura para a formação identitária do Brasil, especialmente, do nordeste. Além de apresentar as origens e características das obras, Julião promoverá uma oficina e a leitura de algumas poesias do gênero.

A professora cearense Maria Julião dos Reis leciona Língua Portuguesa no município de Niterói. É graduada em Letras e pós-graduada em Leitura e Produção de Textos pela Universidade Federal Fluminense. Tem publicado os livros Lu Linguaruda, No reino de Anizoama e os folhetos de cordel No reino de Anizoama, A festa do céu e A colmeia Girassol.

SERVIÇO

Evento: Encontros de Cultura Popular apresenta: Show de Forró da Tay e Conversando Sobre Cordel com Maria Julião

Data: Sábado, 10 de agosto de 2024

Horário: 10h30

Valor: Entrada Gratuita

Classificação etária: livre

Local: Biblioteca Parque de Niterói

Endereço: Praça da República, s/n, Centro, Niterói