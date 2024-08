Os Saltimbancos: peça infantil de Chico Buarque é encenada no Municipal - Karamelada Fotografia

Publicado 08/08/2024 06:34

Niterói - O grande espetáculo musical infantil intitulado “Os Saltimbancos”, apresentado pela Cia Jukah de Teatro, faz curta temporada nos dias 10 e 11 de agosto, no Theatro Municipal de Niterói.

A peça leva o público a se encantar com as belezas da selva pela Música Popular Brasileira, no auge de sua resistência, em meio a ditadura animal. Neste momento, os bichos, consumidos pelo mal, perdem o direito de falar e pior, perdem a esperança de lutarem por uma vida melhor. Porém, mesmo descrentes, perdidos e confusos os Animais, juntos, apesar de suas diferenças, sonham mudar o mundo através das suas amizades e das artes.



“Os Saltimbancos” leva as crianças e o público a refletir sobre a importância da preservação de nossa fauna e flora, discute a beleza da diversidade. Demonstra a importância da arte como força transformadora e a resistência como mecanismo do sucesso. Demonstra ainda o valor do trabalho para conseguir chegar aos próprios objetivos, e jamais desistir de seus sonhos. Através de muita música e animação, de forma leve e descontraída, a história destes queridos quatro animais, mostrará os verdadeiros valores que as pessoas precisam para serem livres, amorosos e felizes.

FICHA TÉCNICA



Produção: Cia JUKAH de Teatro

Texto Original: Chico Buarque de Holanda

Direção: Diego Ramos

Cenografia: Diego Ramos e Itaiara Lago

Figurinos: Cia JUKAH de Teatro

Iluminação: Raphael Grampola



Elenco



Burro: Patrick Tondella

Cachorro: Diego Ramos

Galinha: Juliéte Givigier

Gata: Juliana Rosario



Ensemble



Atores e bailarinos Cia JUKAH de Teatro



SERVIÇO



Evento: Os Saltimbancos | Cia Jukah de Teatro

Datas: 10 e 11 (sábado e domingo)

Horário: 16h

Duração: 50 min

Classificação etária: livre

Ingresso: R$ 80

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro, Niterói