Elenco de A Família Addams: em cartaz no Theatro Municipal de NiteróiKaramelada Fotografia

Publicado 08/08/2024 06:25

Niterói - O espetáculo teatral infanto-juvenil A Família Addams está em cartaz este final de semana no Theatro Municipal de Niterói.

Os Addams se reúnem mais uma vez para o Halloween, ocasião em que celebram a morte de uma alma e o nascimento de outra. No entanto, a morte de Vovó Addams não é bem recebida pelo seu espírito, que resolve possuir o próprio corpo sem vida ao invés de seguir os ancestrais. A família decide fazer o ritual de passagem no natal, com todos os ancestrais, mas Wandinha confessa estar apaixonada por um garoto normal e quer levá-lo para jantar com a Família Addams, sem sequer imaginar que ele é filho do corretor que planeja expulsar os Addams do bairro para embelezar e valorizar a região.



A Cia Jukah de Teatro, enquanto companhia teatral, privilegia as vivências e experimentações teatrais conjuntas. Fundada em 2009 em Niterói, é composta por mais de 20 artistas empreendedores do teatro. Com produções nos mais diversos ramos teatrais, indo do drama à comédia e aos musicais, sejam eles infantis ou adultos, o grupo é totalmente independente, sendo o mesmo responsável por todas as etapas da produção do espetáculo, das vozes exuberantes até o cenário e figurinos, bem como todo o necessário à sua realização.

Os últimos anos tem sido de intensa pesquisa e imersão no mundo dos infanto juvenis, buscando ressignificar o s padrões da literatura teatral infantil, transformando os em um gênero sem predefinições, onde a estética fantástica e detalhista atrai não somente os jovens e as crianças, mas também os adultos. No ano de 2012, através do seu fundador e coordenador geral , Diego Ramos, o grupo foi semifinalista do Concurso Veja e Fundação Estudar Jovens Inspiradores, que buscava ideias transformadoras da realidade sociopolítica econômica. A missão da Cia é expandir o alcance teatral e estimular e propagar a prática das artes cênicas na educação social. A Cia acredita que através do seu trabalho pode impactar na postura das pessoas diante do mundo, tornando as mais sensíveis a tudo que as rodeia. Este ano a Cia completa 15 anos de intensa atuação na cidade de Niterói estendendo-se para outras regiões do estado do Rio de Janeiro e outras cidades do Brasil.



FICHA TÉCNICA



Produção: Cia Jukah de Teatro

Texto e Adaptação: Nicolle Guenther, Diego Ramos e Filipe Vigo

Direção: Diego Ramos

Direção Musical: Juliana Rosario

Cenografia: Diego Ramos e Itaiara Lago

Figurinos: Cia Jukah de Teatro

Coreografias: Elba Cecília e Robson Alves

Iluminação: Raphael Grampola



Elenco



Gomez: Rafael Diniz

Mortícia: Nicolle Guenther

Wandinha: Tayssa Marques

Feioso: Lívia Barros

Tio Fester: Calil Lago

Vovó: Mayhara Sheylla

Tropeço: Márcio Rebeque

Mãozinha: Lucas Loureiro

Primo Itt: Diego Ramos

Mal: Beatriz Siqueira

Alice: Elba Cecília

Lucas: Patrick Tondella

Cadu: Pedro Pietrucci



Ancestrais: Robson Alves, Ramon Luís, Larissa Kitzinger, Lucca Soriano, Amanda Autran, Malu Lima, Naiara Sanabio, Kesley Paubel, Pedro Pimenta, Juliéte Givigier



SERVIÇO



Evento: A Família Addams - O Musical | Cia JUKAH de Teatro

Datas: 09 a 11 (sexta a domingo)

Horário: 20h (sexta) e 19h (sábado e domingo)

Duração: 120 min

Classificação etária: 12 anos

Ingresso: R$ 80

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro, Niterói