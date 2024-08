MAC: Projeto Um Brinde à Poesia é criado e apresentado pela poeta, editora e artista multimídia Lucília Dowslley - Reprodução

Publicado 08/08/2024 06:39

Niterói - O Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC) recebe neste sábado (10), às 15h, mais uma edição de Um Brinde à Poesia, evento literário e cultural criado e apresentado pela poeta, editora e artista multimídia Lucília Dowslley.

Nesta edição, Lucília convida o poeta Hudson Pereira comemorando dez anos, participando do Movimento literário, a poeta Claudia Li e o poeta Ricardo Ruiz. No momento d'verso (microfone aberto) o público pode participar com um poema. No telão ensaios de fotógrafos, que participaram de edições no museu e fotos do projeto Foco na Poesia (1, 2 e 3), celebrando O Dia Mundial da Fotografia

O Movimento Literário Artístico e Cultural mais antigo da cidade é símbolo de resistência. Foi lançado no dia 11 de Junho de 1999, por Lucília Dowslley e pela atriz Carla Soares Faria, no extinto bar Academia de Niterói, em São Francisco, na presença de 65 pessoas. A ideia surgiu num sonho de Lucília, na noite de 10 de maio de 1999, quando surgiu a imagem nítida de um anjo (símbolo do movimento), toda ideia, datas e desafios. O patrono é o poeta português Fernando Pessoa. Um dos desafios revelado em sonho seria criar um zine que foi publicado até o número 63 (de 1999 até 2004), com mil exemplares distribuídos a cada edição. Já se contabiliza em 25 anos de atividades ininterruptas, mais de quatrocentas edições do sarau, centenas de atuações de poetas, compositores musicais, fotógrafos e artistas em geral, visitas em escolas com palestra e distribuição de livros, edições extras, livros editados (antologias), oficinas de teatro com poesia e clubes de leitura, mais de três mil livros distribuídos, ocupação de equipamentos e espaços da cidade, formação de plateia para poesia, promoção e divulgação dos artistas, democratização do microfone aberto e despertar de poetas.

Lucília Dowslley é natural de Niterói. Jornalista. Fotógrafa, Poeta, Atriz, Designer Gráfico e Digital e Editora. Criadora do Movimento Um Brinde à Poesia Niterói. Fundou a Dowslley Editora, em 13 de junho de 2015. Fez exposições fotográficas individuais e participou de coletivas. Atuou no monólogo "MILAGRAVAS", no Teatro Municipal de Niterói, entre outras peças, assinando texto e direção. Criou capas, ilustrou e organizou inúmeros livros. Acredita que a arte é um instrumento de transformação e conscientização. Obras: Um Brinde à Poesia, Carmim, O Sol em Minha Alma, A Poesia do Silêncio – The Poetry Of Silence e Niterói Atração à Primeira Vista (fotografia).

SERVIÇO

Evento: Um Brinde à Poesia

Data: 10 de agosto

Horário: 15h

Classificação etária: Livre

Valor: Entrada Gratuita

Local: Museu de Arte Contemporânea de Niterói – MAC

Endereço: Mirante da Boa Viagem, s/nº - Boa Viagem