Espetáculo Amor de Circo: grátis, no Luauzinho, na Praia de IcaraíDivulgação

Publicado 08/08/2024 06:59

Niterói - Após o sucesso da última edição, o projeto Luauzinho está de volta à Praia de Icaraí, no dia 11 de agosto, às 16h. A atração deste domingo é o Teatro de Bolso, com o espetáculo “Amor de Circo”. A apresentação é gratuita e com classificação livre para todos os públicos.

"Amor de Circo" narra a encantadora jornada dos irmãos palhaços Arquimedes e Arquibaldo, que sonham em deixar o pequeno circo do interior para conquistar o estrelato na cidade grande. Junto com Mariazinha e Adelaide, eles enfrentam desafios e descobrem o verdadeiro significado de amizade e perseverança.

Através de canções populares como "Ciranda, Cirandinha", "Terezinha de Jesus" e "O Cravo e a Rosa", a peça resgata a magia das brincadeiras tradicionais brasileiras, proporcionando uma experiência nostálgica e envolvente para o público de todas as idades.

SERVIÇO

Evento: Luauzinho

Atração: Teatro de Bolso - “Amor de Circo”

Elenco: Iris Santos, Gilberto Felix, Thiago Murro, Marcele Camara

Direção: Anderson Oliveira

Data: 11/08/24

Horário: 16h às 19h (duração de todo o evento)

Local: Praia de Icaraí (na altura da rua Miguel de Frias)