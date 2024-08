Sala Nelson Pereira dos Santos: palco do Encontro Nacional de Culturas e Periferias - Divulgação

Sala Nelson Pereira dos Santos: palco do Encontro Nacional de Culturas e PeriferiasDivulgação

Publicado 08/08/2024 07:10

Niterói - A cidade de Niterói receberá nos dias 09 e 10 de agosto (sexta e sábado) o Encontro Nacional de Culturas e Periferias, promovido pelo Ministério da Cultura (MinC). Durante dois dias a sociedade civil, fazedores de cultura, gestores públicos, acadêmicos e representantes dos setores culturais debaterão as demandas reais das periferias, a partir das transversalidades das políticas culturais. O evento acontecerá na Sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos, e contará com a presença da Ministra da Cultura, Margareth Menezes e do Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O evento tem apoio da Prefeitura de Niterói.



O Encontro Nacional de Culturas e Periferias traz a transversalidade - das políticas culturais - que se caracteriza como fundamental para a ampliação da democracia e a inserção de temas e debates direcionados à dimensão dos direitos humanos, integrados ao desenvolvimento com inclusão social, racial e de gênero na política cultural brasileira.



A retomada dos diálogos a partir do que foi construído coletivamente na 4ª Conferência Nacional de Cultura, em especial a relação com as periferias brasileiras, foi fundamental para promover a participação da sociedade civil. Estados e municípios do Brasil estão destinando 20% dos recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) para territórios periféricos, e o Ministério da Cultura defende que a execução dessa e de outras políticas públicas deve ser articulada de maneira mais ampla a partir da participação popular. O debate sobre as culturas das periferias é uma das prioridades do MinC para alcançar a nacionalização das políticas culturais.



Ao longo da programação, temas como memória, patrimônio, direito à cultura, territorialidades e expressões culturais das periferias do Brasil, serão abordados por artistas, pesquisadores, profissionais da cultura e convidados. O Encontro é aberto ao público. As inscrições estão sendo realizadas pelo Ministério da Cultura. Para participar, é preciso fazer inscrição por meio do formulário online

PROGRAMAÇÃO



9 DE AGOSTO



13h | Credenciamento

14h | Abertura

Participação da ministra da Cultura, Margareth Menezes, e do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha

15h30 | Coffee Break

16h30 | Mesa de debate - Periferias, Memória e o Direito à Cultura

18h30 | Coquetel

19h | Samba do Trabalhador

20h | Marechal



10 DE AGOSTO



9h | Coffee Break

10h | Mesa de Debate - Territorialidades e Expressões Culturais das Periferias do Brasil

12h30 | Almoço

14h | Mesa de Debate - Economia Criativa, Solidária e Fomentos para as Artes e Culturas nas Periferias

15h30 | Coffee Break

16h | Mesa de Debate - Diálogos Abertos: Cultura e Periferia na 4ª CNC

18h - Awere

19:00h - Banda Black Rio com participação especial da Negra Li



Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 880, São Domingos - Niterói