MAC: Mateus Solano e José Loreto foram à exposição com a família Divulgação

Publicado 08/08/2024 16:27

Niterói - A mostra “Luzes da Coreia - Festival de Lanternas de Jinju” bate um recorde histórico com mais 80 mil visitantes no Museu de Arte Contemporânea (MAC), em Niterói, desde quando foi criado em 1996. Nenhum outro evento atraiu tantas pessoas para este espaço cultural. Esta memorável façanha ocorreu em menos de dois meses, com vários recordes de 20 mil e 50 mil visitantes, desde quando a exposição foi inaugurada no dia 9 de junho. A exposição fica em cartaz até o dia 25 de agosto.



Entre os visitantes estão moradores de Niterói, turistas do Estado do Rio de Janeiro, do país e do mundo, além de personalidades notáveis, como Jaylen Brown, Mateus Solano, José Loreto e influenciadores. Todos foram convidados para um mergulho na cultura coreana a partir de uma experiência imersiva com instalações em site specific. São túneis coloridos formados por lanternas de seda originais da cidade de Jinju. No final dos túneis, o público encontra uma enorme lua em 3D.



“É com muito orgulho que chegamos à reta final desta experiência extraordinária. Com o apoio de profissionais extremamente competentes, conseguimos estabelecer um marco na história do MAC e da cultura de Niterói. Conseguimos oferecer à população a maior exposição da Coreia do Sul no Brasil. E vou além; espero ter iniciado um caminho sem volta de intercâmbio cultural e aprendizado entre os dois países, diminuindo a distância e compartilhando conhecimento. E pensar que tudo começou há um ano, quando conheci o Centro Cultural Coreano em São Paulo. Tudo passou muito rápido, das primeiras entrevistas até a marca de mais de 80 mil visitantes”, celebra Ana Cláudia Guimarães, curadora da exposição.

Mideum Seo, coordenador de evento no Centro Cultural Coreano e responsável pela exposição, afirma: “Estou muito feliz que a primeira exposição preparada diretamente pelo Centro Cultural no Brasil, no Estado do Rio de Janeiro, tenha sido um grande sucesso. Espero que esta exposição simbolize o intercâmbio cultural entre os dois países e que faça com que o Rio ame mais a Coreia e que os coreanos amem ainda mais o Estado do Rio de Janeiro e a cidade de Niterói”.



Na exposição, as milenares lanternas coloridas de seda dialogam com elementos cenográficos contemporâneos, transportando os visitantes à famosa cidade de Jinju, que desde 2003 sedia um dos mais tradicionais festivais culturais do país. Além de instalações, fotos e vídeos da cidade e do Festival Jinju Namgang Yudeung estão dispostos no espaço, mostrando a unidade entre a tradição e a contemporaneidade. A exposição também conta com a presença do mascote de Jinju, a lontra Hamo, de 3 metros de altura, e com os Hanboks, vestimentas tradicionais da Coreia.

A exposição “Luzes da Coreia - Festival de Lanternas de Jinju” tem organização do Centro Cultural Coreano no Brasil e da Prefeitura de Jinju e realização da Scuola di Cultura e de Ana Cláudia Guimarães. Apoio da Prefeitura de Niterói, Neltur (Niterói Empresa de Lazer e Turismo), FAN (Fundação de Arte de Niterói), casal Garcia; e patrocinios da Embaixada da República da Coreia, Santuário Cristo Redentor, Instituto Redemptor, Hyundai e Ecoponte.



SERVIÇO



Data: Até 25 de agosto

Local: Museu de Arte Contemporânea - MAC Niterói (Mirante da Boa Viagem, s/nº, Boa Viagem, Niterói - RJ)

Horários: Terça a domingo, das 10h às 18h (entrada até as 17h30)

Preços ingressos: R$16,00 (Inteira); R$8,00 (Meia-entrada)



