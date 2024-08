Niterói: editais para o setor cultural estão com inscrições abertas - Reprodução

Publicado 08/08/2024 07:20

Niterói - A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, abriu inscrições para a Chamada Pública voltada à seleção de Pontos de Cultura e Pontões de Cultura.

O edital vai selecionar 16 projetos de entidades culturais sem fins lucrativos sediadas no município de Niterói, certificadas ou não, a serem integradas à Rede Cultura Viva do município. Entre elas, 13 pontos receberão aportes de R$ 60 mil e 3 pontões serão financiados com R$ 150 mil. A quantia é 33% maior do que o investimento realizado há dois anos. As inscrições vão até 16 de setembro.



O edital tem como objetivo reconhecer, fomentar e desenvolver ações culturais de entidades sem fins lucrativos, ampliando o alcance e a diversidade das iniciativas culturais na cidade, como estabelecido na Lei Municipal nº 3347, de 25/06/2018, que institui a Política Municipal de Cultura Viva. A partir da nova chamada pública, os pontos de cultura serão ampliados de 12 para 16. A medida também fortalece a continuidade de projetos culturais já existentes.