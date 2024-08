João Carino e Flávio Mendes: palestra na Casa Aprendiz Musical abordando a trajetória do mestre Paulinho d Viola - Alle Gomes

João Carino e Flávio Mendes: palestra na Casa Aprendiz Musical abordando a trajetória do mestre Paulinho d ViolaAlle Gomes

Publicado 08/08/2024 18:26

Niterói - A recém-inaugurada Casa Aprendiz Musical Aníbal Bragança, no Fonseca, recebeu na última quarta-feira (7) uma atividade educativa que honra a música brasileira: a palestra ‘Vida e Obra de Paulinho da Viola’, ministrada pelo músico Flávio Mendes – e com a participação do Diretor do Instituto da Memória Musical Brasileira (IMMuB), João Carino.

O evento teve entrada gratuita e reuniu alunos do programa Aprendiz, e foi uma grande oportunidade para conhecer e se aprofundar na trajetória de Paulinho da Viola – um dos maiores nomes do samba e da Música Popular Brasileira.

A palestra já vem preparando o terreno para um desenvolvimento ainda maior que o programa Aprendiz terá sobre a obra do mestre. No final do ano um espetáculo musical em homenagem a ele será realizado pelo Programa e os diversos alunos de seus vários segmentos, como Orquestras, Coros e o novo grupo Teatralidades.

“Nos dias 21 e 22 de novembro fazemos o musical com orquestra, coro e os alunos do programa participando. Já estamos fazendo um laboratório sobre o Paulinho da Viola e mostrando a importância deste gênio da música – já que o Paulinho da Viola está com mais de 80 anos e não é da geração deles. A palestra mostrou o início da carreira dele – ele era bancário e morava em Botafogo – e enfatizou a sua importância, ao entrar para a ala de compositores da Portela e mergulhar na música. Em 1966 o samba enredo da Portela já era assinado pelo então jovem Paulinho da Viola. Muito dedicado ao violão e ao cavaquinho, também é um músico virtuoso – além de compositor maravilhoso e chorão”, explicou Carino.

O pai de Paulinho da Viola era Benedito César Faria – que aprendeu a tocar violão na adolescência. Foi levado por Jacob do Bandolim a exercer a música como uma segunda atividade, enquanto trabalhava como oficial de Justiça. Em 1966, Jacob criou seu próprio grupo de choro, o Época de Ouro, tendo ao seu lado César Faria. O conjunto esteve para acabar após a morte do líder, em 1969, mas Paulinho da Viola reuniu seus componentes em 1973 para o histórico show Sarau. Isso fez com que Paulinho da Viola nascesse em berço de ouro do choro, inclusive convivendo com Pixinguinha.