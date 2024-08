Quita Niterói: atendimento diferenciado, com facilitações no prazo de pagamento e sem cobrança de multas e juros - Alex Ramos

Publicado 09/08/2024 15:39

Niterói – Foram três dias de negociações e 307 atendimentos. O Quita Niterói, realizado pelo Procon através da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, teve uma resolutividade de 64% nos acordos de dívidas dos consumidores com as empresas participantes. O programa, da Prefeitura de Niterói, pretende intermediar acordos entre empresas e consumidores para quitação de débitos com a chance de limpar o nome e retomar o crédito. Essa foi a quarta edição do mutirão que tem previsão de acontecer, novamente, ainda este ano.

“Tivemos uma grande procura das pessoas que buscam resolver seus problemas e quitar as dívidas. No último dia, ainda tinha fila na hora do encerramento. Vamos providenciar outra edição para conseguir atender mais cidadãos que querem reorganizar suas vidas”, conta o secretário de Defesa do Consumidor de Niterói, Roberto Teixeira.

Os acordos realizados no Quita Niterói visam proporcionar um atendimento diferenciado dos locais e canais de atendimento das empresas, com facilitações no prazo de pagamento e sem cobrança de multas e juros.



Atendimento

As empresas participantes oferecem descontos e condições especiais para quitação de débitos. Nesta quarta edição, estiveram presentes representantes da Enel, Águas de Niterói, dos bancos Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal (CEF) e Santander e algumas lojas do comércio de Niterói. Durante o atendimento, é possível consultar, de forma gratuita, ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), o que possibilita que os consumidores tomem ciência de débitos existentes em seus nomes. Para participar da negociação, basta o consumidor apresentar um documento de identidade com foto e o CPF. O ideal é levar os comprovantes de contas em aberto para agilizar o atendimento.