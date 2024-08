PUD: O espaço oferece cursos gratuitos como Fotografia, Informática Básica, Inglês, Montagem e Manutenção de Computadores e Marketing Digital - Luciana Carneiro

Publicado 12/08/2024 17:48

Niterói – As aulas da Plataforma Urbana Digital (PUD) do Viradouro começaram nesta segunda-feira (12). O equipamento da Prefeitura de Niterói, gerido pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, é um ambiente de divulgação científica, popularização da ciência e acesso às novas tecnologias e inovação. O espaço oferece cursos gratuitos como Fotografia, Informática Básica, Inglês, Montagem e Manutenção de Computadores e Marketing Digital, todos focados em fornecer habilidades úteis e aplicáveis no dia a dia e no ambiente profissional. As inscrições estão abertas para o público, a partir dos 6 anos, e podem ser feitas pelo site ( https://eventosecursos.plataformadigital.niteroi.br / ) ou presencialmente nas unidades do Viradouro e da Engenhoca. O primeiro dia de aulas contou com a participação do prefeito de Niterói, Axel Grael, além da secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Valéria Braga.Morador da comunidade, o jovem Luiz Carlos de Santana Neto, de 25 anos, está inscrito nos cursos de inglês e programação. “Moro aqui desde que nasci e fico muito feliz porque as crianças e jovens da comunidade vão ter um momento de lazer e de aprendizado que não tinha aqui há muito tempo. Acho que esse equipamento vai ajudar de tantas formas que essas crianças não fiquem mais tão ociosas. Só vem para somar e que seja de exemplo para outras comunidades de Niterói, do Rio e do Brasil”, contou Luiz Carlos.A Plataforma Urbana Digital do Viradouro foi planejada nos mesmos moldes do equipamento presente na Engenhoca. O espaço possui dois pavimentos climatizados com área de estudos, recepção, salas para atendimento e realização de workshops, além de banheiros. Além disso, a PUD conta com espaço maker, espaço de realidade virtual, computadores gamer etc. O investimento foi de R$ 8,2 milhões.A coordenadora da Associação de Assistência Social Coração de Jesus (que inclui a Creche Comunitária Cidade dos Menores e fica no Viradouro), Irmã Irenita de Medeiros, falou o que esse espaço representa para a comunidade. “Isso aqui representa a abertura de novos horizontes para as nossas crianças, adolescentes e os jovens. É fundamental que eles percebam que outro mundo é possível, que novas oportunidades são possíveis. Na plataforma eles terão acesso a tecnologia que, hoje, ocupa um espaço importante nas relações de sociedade”, destacou a irmã.