Prefeito Axel Grael: participando da entrega no novo módulo do médico de família, no Fonseca - Lucas Benevides

Publicado 12/08/2024 15:24

Niterói - Na manhã deste sábado (10), a Prefeitura entregou as obras de reforma do Módulo do Médico de Família Vilma Espin, na Vila Ipiranga, Zona Norte. A unidade atende 8.085 pessoas. O Prefeito Axel Grael visitou as instalações acompanhado da secretária de Saúde, Anamaria Schneider, e o diretor-geral da FeSaúde, Pedro Lima.



A unidade conta com uma equipe composta por cinco médicos, um médico preceptor (já que a região é área de Residência de Medicina de Família), cinco enfermeiros, quatro técnicos de enfermagem, dez agentes Comunitários de Saúde, um assistente administrativo, e um coordenador de serviços. Com a conclusão das obras, o módulo passa a contar também com uma segunda equipe de saúde bucal, ampliando o atendimento odontológico na comunidade.



Atualmente a unidade possui 6 consultórios e sala de saúde bucal com 2 cadeiras odontológicas, além dos serviços de apoio e a Sala dos Agentes Comunitários de Saúde.



Foi realizada reforma completa das instalações elétricas e de rede lógica, a substituição do telhado, climatização de todos os ambientes e aplicação de novos revestimentos.



A acessibilidade de todos os ambientes foi assegurada com a instalação de rampa, sanitário PCD e um elevador que permite o acesso confortável ao segundo pavimento.



A reforma contou também com a aquisição completa de novo mobiliário e a instalação de novos itens de comunicação visual interno e externamente.



Funcionamento durante as obras

Durante as reformas, a equipe do PMF foi alocada temporariamente em um imóvel na Travessa Dona Júlia, 29. Além disso, a equipe desenvolveu estratégias como o uso da Biblioteca Municipal para atividades de acompanhamento, intensificação das visitas domiciliares e parcerias com as escolas locais. Os serviços odontológicos foram mantidos por meio de uma colaboração com o MMF Coronel Leôncio. A reforma do PMF Vilma Espin foi realizada em diálogo com a comunidade local.