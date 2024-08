Economia do Mar: assunto de seminário no Teatro Popular Oscar Niemeyer - Reprodução

Publicado 13/08/2024 06:30

Niterói - Em uma iniciativa inédita, líderes empresariais, autoridades e gestores públicos de todo o país vão estar reunidos em um seminário para discutir o avanço da chamada Economia Azul, com foco em associativismo e cooperativismo. O encontro, promovido pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Rio de Janeiro (Facerj), conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Seden), e da Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Acierj) e vai acontecer nesta quinta-feira (15), das 8h às 18h30, no Teatro Popular Oscar Niemeyer.

Para expandir os debates sobre desenvolvimento sustentável e tendo como perspectiva a transição energética, o evento vai abordar os temas como: “Turismo, Economia das Praias e Baía de Guanabara”, “Portos e Marinas”, “Indústria Naval”, “Transição Energética”, “Tecnologia BlueTech” e “Desenvolvimento de Cidades Costeiras”. Os organizadores apostam no evento como um divisor de águas para o país e o caminho para retomada dos negócios no Rio de Janeiro.Com 8.500 km de costa e um potencial de 57 milhões de km² de Zona Econômica Exclusiva, o Brasil apresenta um grande potencial no campo marítimo. Entre os estados nacionais, o Rio de Janeiro tem a maior participação no chamado “PIB do Mar” (25%), puxado principalmente pelos segmentos de energia e turismo. A ideia é discutir ainda um novo modelo de empreendedorismo que busque equilibrar o aproveitamento dos recursos marinhos com sua preservaçãoDentre as iniciativas que serão analisadas no evento, o Planejamento Espacial Marítimo (PEM) da região Sudeste terá lugar de destaque. O projeto visa mapear e organizar os recursos marinhos e costeiros, promovendo a integração de diversos agentes socioeconômicos e garantindo a segurança jurídica e a soberania nacional. Em junho, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou o consórcio “Sudeste Azul” para liderar o PEM, que engloba os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Composto pelas empresas Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Environpact Sustentabilidade, o grupo receberá R$ 12 milhões em recursos não reembolsáveis do Fundo de Estruturação de Projetos do BNDES (BNDES/FEP) para a execução do projeto. O diagnóstico marinho e marítimo do Sudeste será realizado ao longo de 36 meses e busca fornecer dados precisos para o uso sustentável da costa brasileira.Outro tema importante que será debatido no encontro é o Projeto Orla, política nacional que articula o gerenciamento das zonas costeiras, assunto que vem ganhando importância como ficou evidente na discussão em torno da PEC das Praias. Depois da enorme repercussão, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou a votação do projeto de emenda constitucional que municipaliza a gestão das áreas de marinha e que transfere os terrenos de marinha aos seus ocupantes particulares.O seminário contará com uma série de painéis para abordar os mais distintos aspectos da Economia do Mar. Veja os temas em debate e os participantes de cada bloco:- Turismo como vetor de Desenvolvimento de Economia: pelas areias cariocas, circulam cerca de R$ 4 bilhões ao ano. Essa cifra vai crescer com os investimentos em despoluição da Baía de Guanabara, que visa impactar cerca de 12 milhões de pessoas que vivem no seu entorno e tiram o sustento familiar das suas águas. O compromisso é de que até 2033, 90% da baía esteja livre da poluição. Participantes: Alexandre Sampaio, presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes; Guilherme Borges, vice-presidente da Orla Rio; Otávio Leite, consultor da Presidência da Fecomércio RJ; André Bento, Presidente da Neltur - Niterói Empresa de Lazer e Turismo; e Igor Baldez, presidente da Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro, que será mediador.- Portos e Marinas: apresentação das propostas de fomento para esses hubs marítimos naturais. O Rio de Janeiro é líder em atividades de marinas e registros de embarcações de passeio, tendo na BR Marinas seu maior operador no ramo nacional e na América Latina. Participantes: Francisco Martins; diretor-presidente da PortosRio; Gabriela Lobato, CEO da BR Marinas; Vinicius Patel, diretor de Administração Portuária do Porto do Açu.- Indústria Naval: soluções para revitalizar setores intensivos em mão de obra, como construção e manutenção naval, gerando novas oportunidades de negócios. Participantes: Diretor Itaguaí Construções Navais (ICN), Almirante Mario Ferreira Botelho; Jones Soares, Diretor de Transporte Marítimo Transpetro.- Transição Energética: debates sobre energias de baixo carbono, como termonuclear, eólica offshore, energia das ondas e hidrogênio, com foco na utilização sustentável dos recursos marítimos. Participantes: presidente da Eletronuclear, Raul Lycurgo Leite; Savana Fraulob, gerente da área de Contabilidade e Tributário da Petrobras; Felipe Peixoto, subsecretário de Estado de Energia e Economia do Mar.- Tecnologia BlueTech: debates sobre o desenvolvimento local por meio da Bluetech, estratégia que combina inovação e empreendedorismo colaborativo para criar novos negócios e soluções sustentáveis para os recursos marinhos. Participantes: secretária de Meio Ambiente, Ana Asti; Fábio Picanço, presidente da CODIN.- Desenvolvimento de cidades costeiras: propostas para o desenvolvimento social, econômico e ambiental, destacando a importância do território como espaço de oportunidades de empreendedorismo e geração de empregos. Participantes: Abdul Nasser, superintendente do Sistema OCB/RJ, Organização das Cooperativas Brasileiras.Evento: Seminário da Economia do MarData e horário: 15 de agosto, das 8h às 18h30.Local: Teatro Popular Oscar Niemeyer. Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n – Centro – Niterói.Painéis: “Turismo, Economia das Praias e Baía de Guanabara”, “Portos e Marinas”, “Indústria Naval”, “Transição Energética”, “Tecnologia BlueTech” e “Desenvolvimento de Cidades Costeiras”.Inscrições Gratuitas pelo site: https://seminarioeconomiadomar.com / (vagas limitadas)Informações: Mariana Procópio (21) 99504-2423