Corredor das Artes: abertura de nova exposição com a presença do Prefeito Axel GraelAlex Ramos

Publicado 13/08/2024 06:46

Niterói - A série de mostras do Corredor das Artes, na Prefeitura, inaugurou, nesta segunda-feira (12), a exposição "Dog Smiling Pop Art" do artista e docente da Universidade Federal Fluminense (UFF), Leonardo dos Santos. A abertura da mostra de agosto foi acompanhada pelo prefeito Axel Grael, acompanhado da primeira-dama Christa Vogel Grael, e pelo chefe do cerimonial e curador Marcelo Espíndola.

Com a iniciativa do Corredor das Artes, a Prefeitura deu utilidade cultural para um espaço antes árido e frio. Por meio do projeto, fortalece e dá visibilidade para pintores, escultores e fotógrafos, reforçando a ideia de que a Prefeitura também pertence à classe artística O Corredor das Artes foi desenvolvido em 2021 pela equipe do cerimonial da Prefeitura especialmente para ser apreciado por quem visita a sala de espera do gabinete do prefeito Axel Grael e dos secretários.

Na exposição digital, o artista utiliza a meta-psicopedagogia combinada com psicologia, pedagogia e neuro ciência para estimular o desenvolvimento cognitivo, emocional e social de crianças, adolescentes e adultos. É uma arte inovadora que desperta o potencial criativo e educacional, usando elementos visuais e simbólicos para envolver o público, promovendo a integração de todas essas áreas.

Participaram ainda da abertura o secretário de Desenvolvimento Econômico, Luiz Paulino Moreira Leite, o subsecretário Igor Baldez, e o presidente da Nittrans, Gilson Souza.