Elyzio Falcato: 50 anos de teatro comemorados com a peça "Seu Sol e Dona Lua"Divulgação

Publicado 13/08/2024 10:17

Niterói - A peça infantil “Seu Sol e Dona Lua”, de autoria de Marcos Sá, com direção de Elyzio Falcato, chega ao Teatro Municipal de Niterói (Rua XV de novembro, 15, Centro de Niterói), nos dias nos dias 17 e 18 de agosto, sábado e domingo, às 16 horas. No elenco, os atores Ricardo Sanfer, Isabela Mesquita, Ana Beatriz de Paula e Erick Mateus. Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma de vendas Sympla e na bilheteria do teatro.

"Seu Sol e Dona Lua” tem como tema uma linda história de amor, onde os dois estavam destinados a nunca se encontrar, pois enquanto um brilhava, o outro descansava. Mas a esperança é a última que morre. Eles acreditavam que o amor deles era tão forte que poderia superar qualquer obstáculo e nunca desistindo deste amor.

O personagem Sol sonha com uma mulher que nunca viu e, ao conversar com o personagem Tempito, cupido da história, descobre que esta mulher do seu sonho é a lua. O texto encanta crianças e adultos pela poesia e a maneira simples, singela e poética de mostrar o que é o amor.

O diretor do espetáculo, Elyzio Falcato, comemora 50 anos de atividade teatral. Ele já recebeu vários prêmios, tendo dirigido 39 espetáculos entre infantis e adultos desde 1974 em Niterói, Rio de Janeiro e apresentações em todo estado e no país.

Falcato cursou Direção Teatral na Universidade Estácio de Sá. Em 1984, criou a Companhia Teatral Falk, hoje uma jovem companhia de 40 anos, com inúmeras produções e tendo lançado dezenas de atores e autores, destacando Rui Vilhena, autor de “Boogie Oogie” para Rede Globo e “Na Corda Bamba”, para RTP Rádio e Televisão Portuguesa, premiada com a Melhor Novela da Europa, em 2022.