Mestre Bujão, do Instituto Gingas: presença confirmada em evento na Câmara - Divulgação

Mestre Bujão, do Instituto Gingas: presença confirmada em evento na CâmaraDivulgação

Publicado 13/08/2024 16:03

Niterói - O fundador do Instituto Gingas, David Bassous, conhecido como Mestre Bujão, é presença confirmada na Audiência Pública sobre a Lei Municipal de Acessibilidade Cultural, que acontece na próxima quarta-feira (14), às 18h, na Câmara Municipal de Niterói.

O encontro vai garantir essa conquista em prol do direito, através de uma lei estratégica e essencial. A audiência pública vai ouvir a população para a criação da lei. "O evento atua no cerne de uma problemática que se arrasta há muito tempo, que é a urgência em estabelecer uma política pública de cultura realmente para todos. Estamos em busca da criação de uma cidade mais acolhedora e inclusiva para pessoas com deficiência", explicou Mestre Bujão - que trabalha a capoeira através do método Din Down Down, para que todas as pessoas, com deficiência ou sem deficiência, possam expressar sua cidadania através da arte e da cultura.