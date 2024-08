Caminho Niemeyer visto de cima: espaço terá atrações gratuitas no próximo sábado - Alex Ramos

Publicado 13/08/2024 15:43

Niterói – O sábado (13) promete ser de muita diversão no Complexo do Caminho Niemeyer, equipamento da Prefeitura. O espaço terá atividades gratuitas que vão envolver desde as crianças até os mais velhos. O Acelerando, encontro de Carros Elétricos de Controle Remoto, acontece às 14h. Depois será a vez da roda de samba Terreiro da Vovó, com previsão de início para 15h. As atividades acontecem na Praça do Povo.

No Acelerando, uma pista será montada e todos podem ter acesso e utilizar o espaço para realizar manobras e pilotar seus veículos de controle remoto. Não há idade mínima ou limite de idade. O objetivo é diversão e interação. A partir das 15h, a música invade o espaço. A roda de samba Terreiro da Vovó promete animar os participantes e esquentar o clima. É proibido ficar parado e não se divertir.