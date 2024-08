Wallace de Deus Barbosa: projeto é apresentado pelo Professor do curso de Produção Cultural da UFF - Divulgação

Wallace de Deus Barbosa: projeto é apresentado pelo Professor do curso de Produção Cultural da UFFDivulgação

Publicado 14/08/2024 09:36





Niterói - Na sexta-feira, 16 de agosto, às 14h30, o Cineclube Muvuca, projeto de pesquisa e extensão do curso de Produção Cultural da UFF, chega à Biblioteca Parque de Niterói com a exibição do filme A Marvada Carne.

O projeto incentiva a realização de ações culturais além da projeção de obras audiovisuais, com o intuito de alcançar integração entre culturas, principalmente juvenis, na cidade de Niterói. Espaço como os cineclubes, que incentivam não só consumo e produção dos filmes, mas também o educativo e a troca.

O Cineclube Muvuca busca proporcionar experiência tanto para os alunos do curso de Produção Cultural, com a presença de alunos na produção e realização das ações, quanto para o público em geral que participa da atividade cultural. O projeto é apresentado pelo Professor do curso de Produção Cultural da UFF, do Departamento de Arte (GAT) do Instituto de Artes e Comunicação Social (IACS) da Universidade Federal Fluminense (UFF), Wallace de Deus Barbosa.

O filme escolhido para essa edição é A Marvada Carne, obra de 1985, produzido por Cláudio Kanhs, da Tatu Filmes e dirigido por André Klotzel. Com influências cômicas de Amácio Mazzaropi, em alguns aspectos ultrapassando o humor caipira, inocente e astuto do mesmo. Interpretações de Adilson Barros, Fernanda Torres e Regina Casé. Ganhador de onze prêmios no Festival de Gramado, entrou em 2015 para a lista feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) como um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos.

SERVIÇO

Evento: Cineclube Muvuca - Exibição do filme A Marvada Carne

Data: Sexta, 16 de agosto de 2024

Horário: 14h30

Classificação etária: 12 anos

Valor: Atividade gratuita

Local: Biblioteca Parque de Niterói

Endereço: Praça da República, s/n, Centro, Niterói