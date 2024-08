O evento teve as presenças do vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira, e do presidente da Câmara, Milton Carlos Lopes (Cal) - Divulgação

O evento teve as presenças do vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira, e do presidente da Câmara, Milton Carlos Lopes (Cal)Divulgação

Publicado 13/08/2024 17:25

Niterói - O Coral de Vozes da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) se apresentou na solenidade em comemoração pelos 205 anos da Câmara de Vereadores de Niterói, uma das mais antigas do Brasil.

O professor de música Carlos Rodrigues regeu o grupo, que entoou o Hino Nacional para abrir o evento. Também fizeram parte do programa as canções 'Ciência e Arte', de Cartola e Carlos Cachaça; 'O Que Será' (à flor da terra), de Chico Buarque; e 'Expresso 222', de Gilberto Gil. Todas com arranjo de Marcello Sader.

O evento teve as presenças do vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira, e do presidente da Câmara, Milton Carlos Lopes (Cal). Como homenagem, o Coro de Vozes da Clin recebeu a 'Moção de congratulações e aplausos' da Câmara.