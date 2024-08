Para comemorar a data será celebrada, na Igreja, Missa Solene no dia 16 de agosto - Divulgação

Publicado 13/08/2024 17:48

Niterói - A Arquiconfraria Nossa Senhora da Conceição de Niterói e a Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Niterói comemoram, no dia 17 de agosto 353 anos de história. Para comemorar a data, será celebrada, na Igreja, Missa Solene no dia 16 de agosto, sexta, às 18h.

Ícone histórico e religioso da cidade de Niterói, a igreja Nossa Senhora da Conceição de Niterói começou a ser construída em 1663, pelo devoto Affonso Corrêa de Pina, com esmolas da população, num sítio oferecido pelos herdeiros de Martim Afonso de Souza, “Araribóia”. Em 17 de agosto de 1671 na pequena ermida de São Domingos foi lavrada a escritura da igreja de Nossa Senhora da Conceição de Niterói.

A partir desta data, formou-se a Irmandade de Nossa Senhora da Conceição, que administra o seu patrimônio, até os dias de hoje. Em 1770, a pequena ermida foi derrubada e construída uma nova igreja. Em 1850, por provisão do Bispo do Rio de Janeiro D. Manoel do Monte Rodrigues de Araújo (Conde de Irajá), a Irmandade foi elevada com o título de Confraria de Nossa Senhora da Conceição da Imperial Cidade de Nictheroy, com direito a uso de hábito.