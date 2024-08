Peça Doutor, a Culpada é a Lua: monólogo de Sandra Nunes no Theatro Municipal - Divulgação

Publicado 14/08/2024 09:59

Niterói - Um monólogo que é um convite à introspecção e à empatia, provocando o público a repensar suas atitudes e a sociedade em que vivem. Esse é o contexto do espetáculo "Doutor, a Culpada é a Lua", que o Theatro Municipal de Niterói recebe na sexta e sábado, 16 e 17 de agosto, com a premiada atriz Sandra Nunes e a direção de Walter Gaspar.



"Doutor, a Culpada é a Lua" é um monólogo tragicômico que explora as profundezas da mente humana e traz à tona questões cotidianas recheadas de neuroses, falta de diálogo, tortura, preconceito contra a comunidade LGBTQIAPN+ e violência contra mulheres e crianças. Este espetáculo não só crítica socialmente essas questões mas também propõe reflexões através de um humor ácido que mistura realidade e ficção.



A peça busca fazer o público rir, chorar, refletir e questionar a realidade. A mulher em cena, que pode ser qualquer uma de nós, leva os espectadores a confrontarem seus próprios preconceitos e a refletirem sobre a condição humana. Em um palco nu, a protagonista desnuda sua alma, desfiando histórias grotescas e comoventes, cercadas de desilusões e solidão.



Em cena, uma personagem sem identidade luta contra seus próprios transtornos e realidade, refletindo as angústias de ser mulher em um mundo opressor. A peça pretende instigar o público a pensar criticamente sobre a sociedade e seus problemas, assim como a importância do diálogo e da compreensão mútua para evitar a destruição do "outro".



A trilha sonora composta por sons do inconsciente da personagem simboliza a constante guerra entre o Id e o Ego, fazendo o público mergulhar nas profundezas da psique da personagem que juntamente com um cenário minimalista, criam um ambiente onde o real e o fictício se entrelaçam, levando o público a uma viagem através de uma mente inquieta. Eles trabalham em uníssono para construir a atmosfera necessária para transmitir o desequilíbrio da personagem. A direção de Walter Gaspar aproveita a atemporalidade do texto para criar um espetáculo visualmente impactante.



Sandra Nunes



Atriz com 50 anos de carreira, Diretora, Dramaturga, Dubladora, Fonoaudióloga e Psicanalista. Formada em Artes Cênicas pelo Tablado, tendo como Mestra, Maria Clara Machado, e é Doutoranda em Psicanálise pela Sociedade Internacional de Psicanálise de São Paulo. Alguns de seus trabalhos são 'Entre Quatro Paredes' de Jean Paul Sartre; 'O Tempo e os Conways' de Plistley; 'As Máscaras' de Mennoti Del Picchia; 'Pluft, O Fantasminha' de Maria Clara Machado; 'O Homem do Princípio ao Fim' e 'Computa, Computador, Computa' de Millôr Fernandes (Leitura Dramatizada); 'À Flor da Pele' de Consuelo de Castro; entre outro trabalhos.



SERVIÇO:

Evento: "Doutor, a Culpada é a Lua" | Teatro Adulto

Texto: Sandra Nunes

Direção: Walter Gaspar

Elenco: Sandra Nunes

Trilha sonora original: Luca de Medeiros

Iluminação: Walter Gaspar

Programação visual: Fiuzza Produções

Datas: 16 e 17 de agosto de 2024 (Sexta e sábado)

Horário: 19h

Duração: 60min

Classificação indicativa: 14 anos

Ingressos: R$ 50 (inteira)

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro - Niterói