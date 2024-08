Euclides da Cunha: obra do autor de Os Sertões é debatida na Biblioteca Parque - Reprodução

Publicado 14/08/2024 10:07

Niterói - Neste sábado, 17 de agosto, às 11h, a Biblioteca Parque de Niterói recebe roda de conversa sobre o engenheiro militar, jornalista, ensaísta e historiador, Euclides da Cunha. Autor do clássico Os Sertões e imortal da Academia Brasileira de Letras, sua vida e obra será apresentada pela professora associada da Faculdade de Educação da UFRJ, Anabelle Loivos Considera.



A pesquisadora coordena o projeto Fórum Euclides, dedicado à pesquisa e à extensão sobre a obra do escritor Euclides da Cunha, desde 2009. Durante a roda será feita a leitura dramatizada de alguns trechos de "Os Sertões", poemas e artigos amazônicos de Euclides, sempre entrelaçando-os com os acontecimentos históricos e culturais do seu contexto de produção, em que serão exibidas fotos da época, um painel biográfico com curiosidades sobre o autor, trechos de cartas e cartões enviados aos amigos e também um pequeno vídeo narrado por Carlos Vereza, com um conto de Euclides sobre a Amazônia.



A roda de conversa é realizada pelo projeto Literatura na Varanda, criado em 2008 e idealizado por Tânia Ribeiro Roxo. O projeto vem produzindo saraus, feiras literárias, rodas de conversa e antologias com autoras em Niterói ao longo de sua trajetória.

SERVIÇO



Evento: Literatura na Varanda - Vida e Obra de Euclides da Cunha

Data: Sábado, 17 de agosto de 2024

Horário: 11h

Classificação etária: 12 anos

Valor: Entrada gratuita

Local: Biblioteca Parque de Niterói

Endereço: Praça da República, s/n, Centro, Niterói