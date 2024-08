Seminário: 30 anos de Criança na Creche - Divulgação

Seminário: 30 anos de Criança na CrecheDivulgação

Publicado 15/08/2024 13:14

Niterói - A Secretaria e Fundação Municipal de Educação de Niterói (SME) promoveram, na tarde desta quarta-feira (14), o seminário "Revisitando caminhos do PROCC: Trajetórias e avanços no atendimento à primeira Infância”, em celebração aos 30 anos do Programa Criança na Creche. O evento reuniu diretores, funcionários e representantes das unidades conveniadas. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Niterói e organizações da sociedade civil e atualmente assiste 2,3 mil crianças, matriculadas em 20 creches comunitárias.

O Programa Criança na Creche foi criado em Niterói em 1994, com o objetivo de ampliar o atendimento à primeira infância, para crianças de 0 a 5 anos. Ao longo destes 30 anos, o programa já impactou a vida de quase 830 mil crianças niteroienses, garantindo início da jornada educacional, sobretudo nas áreas mais populares da cidade, mas também desempenhando um papel crucial na transformação social.

As unidades conveniadas são: Alarico de Souza, Amigos do Jacaré, Anália Franco, Betânia, Cidade dos Menores, Dom Orione, Esperança em Cristo, Eulina Félix, Instituto Dr. March, Irmã Catarina, Jurujuba, Kairós, Madre Mary Marcelline, Medalha Milagrosa, Meimei, Minha Querência, Nossa Senhora de Aparecida, Professor Geraldo Albuquerque, Clélia Rocha e São Vicente.

O seminário contou com uma apresentação do "Bate Lata", com crianças do GREI 5 da Creche Comunitária Dom Orione. O projeto nasceu como uma forma de despertar nas crianças a consciência ecológica através da construção de instrumentos musicais com materiais recicláveis. A iniciativa contempla ainda o desenvolvimento da linguagem musical e a valorização dos ritmos afro-brasileiros.

Na sequência, os representantes das creches conveniadas receberam um certificado, como forma de agradecimento à parceria e aos serviços prestados por essas creches, que transformam a vida de milhares de crianças de Niterói. O seminário também contou com uma palestra sobre Educação Infantil com a professora e técnica em Assuntos Educacionais Estudantis Ana Paula Lantner, da Universidade Federal Fluminense.