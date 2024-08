Sexta edição do Itacoatiara Big Wave (IBW): prêmio da temporada ficou com a dupla Pedro Scooby e Lucas Chumbo - Alex Ramos

Publicado 16/08/2024 07:52

Niterói – Feras de ondas grandes disputaram, na última quarta-feira (14), a sexta edição do Itacoatiara Big Wave (IBW), na Região Oceânica de Niterói. O prêmio de maior big rider da temporada ficou com a dupla Pedro Scooby e Lucas Chumbo. Na categoria Time Mulher-Homem, Michaela Fragonese e Nando Fernandes levaram o primeiro lugar. A premiação foi por time (ou dupla) por conta de o IBW ser uma competição na modalidade tow in, quando o surfista é levado até a onda por motos aquáticas. Na categoria bodyboarding, o prêmio ficou com o niteroiense Dudu Pedra. Disputaram as provas surfistas da Argentina, França, Portugal, Inglaterra e Chile. As ondas chegaram a cinco metros.

O prefeito, Axel Grael, participou da premiação acompanhado do secretário de Desenvolvimento Econômico, Luiz Paulino Moreira Leite; do secretário de Esporte e Lazer, Rubens Goulart; e do presidente da Associação Comercial e Industrial do Rio de Janeiro (Acierj), Igor Baldez. O evento teve o apoio da Prefeitura e foi considerado histórico por organizadores e atletas pelo grande número de participantes estrangeiros e pela potência das ondas.

“É muito bom ganhar esse prêmio junto com o Lucas Chumbo. Estamos desde janeiro nessa dupla. Foi muito legal ganhar em Itacoatiara, que é um grande treinamento pra Nazaré, em Portugal”, afirmou Pedro Scooby.

O parceiro de premiação, Lucas Chumbo, elogiou a organização do evento.

“É muito boa essa movimentação em apoio ao big surf e ganhar hoje com um cara que foi meu ídolo”, comemorou Lucas Chumbo.

Vencedora na categoria Time Mulher-Homem, Michaela Fregonese é uma veterana nas ondas de Itacoatiara.

“A sessão foi muito desafiadora. As ondas estavam gigantes, principalmente na nossa bateria. Nossa tática foi pegar só as bombas e deu certo”, comemorou Michaela.

Este foi o primeiro ano que o IBW incluiu o bodyboarding. O campeão Dudu Pedra venceu em casa, pois é local de Itacoatiara. “Hoje foi um dia especial pra mim. Gosto demais de pegar ondas grandes. Com público é muito mais especial”, disse Dudu Pedra. Durante o IBW, quem ficou na areia aproveitou as atividades de recreação esportiva organizadas pelo SESC-RJ como tiro com arco, cornhole, slackline e teqball.