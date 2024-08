Espaço de Reciclagem do Jacaré: já está sendo utilizado pelos catadores, fornecendo um espaço adequado para armazenamento - Divulgação

Publicado 16/08/2024 08:10

Niterói – Para ampliar as ações que promovam práticas ambientais corretas no bairro do Jacaré, a Prefeitura está iniciando um projeto de incentivo à reciclagem. Coordenado pela Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) e pelo Projeto Pró Sustentável, o município criou o “Espaço de Reciclagem do Jacaré”, que já está sendo utilizado pelos catadores, fornecendo um espaço adequado para armazenamento e as orientações necessárias para a melhoria do trabalho diário.

O espaço, que funciona no galpão de reciclagem da Clin, já foi visitado pelos catadores para que se ambientem com todo o processo que deve ser desenvolvido. Para dar início ao projeto, equipes de conscientização ambiental da Clin atuaram no bairro a fim de informar os moradores e comerciantes da região sobre a coleta seletiva, que ocorre às quintas-feiras, a partir das 7h, e estimulá-los a separar os produtos recicláveis. Assim, a Clin recolhe o material e o deixa no próprio bairro, neste espaço adaptado. Os catadores passam, então, a ser responsáveis por esses resíduos, fechando o ciclo ao levar os materiais para reciclagem.



A ação reforça a parceria da Clin com o Pró Sustentável – um programa de recuperação ambiental da Região Oceânica, que disponibilizou um ambiente adequado para esses catadores. O espaço conta com quatro estruturas, denominadas "casinhas", que sustentam o "bag armado" – uma espécie de grande sacola para os materiais recicláveis – e uma mesa de longa extensão para a separação adequada dos resíduos. Neste espaço, há ainda pontos de água e de luz, além de mesas e cadeiras para tornar a área mais aconchegante, facilitando o trabalho em conjunto. A Clin também colocou no local um contêiner de 240 litros para a disposição de possíveis materiais orgânicos que possam vir junto com os recicláveis.



A iniciativa promove ainda mais a sustentabilidade no local, onde já existe o projeto ‘Bota Fora’ – que recolhe materiais volumosos – e onde foi realizada a revitalização do Rio Jacaré. O papel da Clin vai até a entrega dos materiais; a triagem e a classificação ficam por conta dos catadores, que usufruem da comercialização dos recicláveis.



A Clin tem como uma de suas prioridades estimular ações sustentáveis que contribuam de forma decisiva para a preservação do meio ambiente, destacando a importância da destinação correta de resíduos.



Bairro Modelo

Nos últimos anos, a Prefeitura de Niterói vem realizando inúmeras obras e implementando diversas ações com o objetivo de tornar o Jacaré um bairro cada vez mais sustentável. Entre as obras, destaca-se a renaturalização da bacia do Rio Jacaré. O processo, que focou na revegetação e recuperação do rio, suas nascentes e sua faixa marginal de proteção, uma Área de Preservação Permanente (APP), também se destacou pela construção de bacias de biorretenção e pelas obras de saneamento realizadas nas comunidades do entorno.



A obra foi coordenada pelo Programa Região Oceânica Sustentável, em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), e contou com financiamento do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). Na primeira fase do projeto, foram realizadas melhorias no sistema de esgoto das comunidades do entorno, o que ajudou a controlar a carga poluente no sistema. Cerca de 200 casas passaram a ter seu esgoto tratado através do programa "Ligado na Rede", uma iniciativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente em parceria com a concessionária Águas de Niterói.



Além disso, foram realizados investimentos em melhorias de infraestrutura nas comunidades do Vale Verde, Cabrito, Coqueiro e Boa Esperança. Também foi implantado um módulo do Médico de Família (prédio com arquitetura sustentável) e o Centro de Referência de Sustentabilidade Urbana (CERSU), implantado em parceria com a UFF.



Com a renaturalização do Rio Jacaré, foram criadas quatro bacias de biorretenção e três de detenção em pontos estratégicos ao longo do leito, para ajudar a extravasar o volume de água em caso de chuvas fortes. As bacias funcionam como esponjas, ajudando a absorver as águas quando o rio sobe de volume. A ideia foi baseada em projetos já existentes e bem-sucedidos na Europa.