Seminário da economia do mar: Acierj fecha parceria com a cidade de Nazaré, em PortugalDivulgação

Niterói – O presidente da Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Acierj), Igor Baldez, participou na última quinta-feira (15) como mediador do painel “Turismo como vetor da Economia do Mar" - durante seminário realizado sobre o tema, no Teatro Popular Oscar Niemeyer.

Dentre as ações implementadas pela Acierj para auxiliar o município a alavancar o segmento, está um acordo de cooperação feito no último mês com a Associação de Comércio e Indústria e Serviços de Nazaré , em Portugal, cidade conhecida por sediar grandes eventos ligados ao surf de ondas grandes.



Baldez lembrou que hoje, uma das principais atividades turísticas ligadas ao mar em Niterói é o Surf, por conta de campeonatos que acontecem atraindo surfistas de diversos países e levando a imagem do município para o mundo . Ele citou a realização da sexta edição do Itacoatiara Big Wave (IBW), na Região Oceânica, que reuniu surfistas de renome internacional como Pedro Scooby, Lucas Chumbo e Michaela Fragonese - que disputaram as provas com surfistas da Argentina, França, Portugal, Inglaterra e Chile. As ondas chegaram a cinco metros.



“Falando especificamente de Niterói, não podemos deixar de destacar as inúmeras competições que a cidade realiza que inclui o surf, vela, canoa polinésia e até internacional de beach tênis nas areias. É uma cidade com grande potencial, por isso essa discussão e seminário chegaram na hora certa. É momento do poder público e as iniciativas privadas se unirem para buscar modelagens e parceiros internacionais que possam cada vez mais incentivar e alavancar essa economia ligada ao mar. Os segmentos estão pulsando por isso. Vamos continuar buscando novas parcerias como a que fizemos em Nazaré e continuar auxiliando para viabilizar como o Big Wave", explicou Igor Baldez.



Ele destacou que o protocolo assinado com Nazaré teve como objetivo partilhar as atividades entre empresários a formação e a capacitação, além da troca de informações. O acordo foi fechado com o Presidente da Instituição Bruno Pereira.

“Nossa ideia é cada cidade irmã ajudar com o que tem de melhor e assim as parcerias e eventos vão acontecendo", encerrou o Presidente da Acierj.