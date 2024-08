Axel Grael: durante a fala de abertura o Prefeito destacou a relação dos moradores com o mar e elencou as ações realizadas para impulsionar as atividade marítimas - Bruno Eduardo Alves

Axel Grael: durante a fala de abertura o Prefeito destacou a relação dos moradores com o mar e elencou as ações realizadas para impulsionar as atividade marítimas Bruno Eduardo Alves

Publicado 16/08/2024 10:23

Niterói - O Prefeito Axel Grael, participou nesta quinta-feira (15) da abertura do Seminário voltado à Economia do Mar promovido pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Rio de Janeiro (Facerj), que acontece no no Teatro Popular Oscar Niemeyer. O encontro reúne autoridades, gestores públicos e investidores do setor de todo o país para discutir o avanço da chamada Economia Azul, com foco em associativismo e cooperativismo.

O evento contou com o apoio da Prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Seden), e da Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Acierj). A proposta do encontro é discutir um novo modelo de empreendedorismo que busque equilibrar o aproveitamento dos recursos marinhos com sua preservação, através de painéis que debatem o turismo, portos e marinas, indústria naval, transição energética, tecnologia bluetech e o desenvolvimento de cidades costeiras.

Durante a fala de abertura o Prefeito Axel Grael destacou a relação dos moradores de Niterói com o mar e elencou as ações realizadas pelo município para impulsionar ainda mais as atividade marítimas na cidade, como a Dragagem do Canal de São Lourenço que tem investimento de R$ 140 milhões e é totalmente financiada pela Prefeitura. Após a conclusão da dragagem, o município vai revitalizar o Terminal Pesqueiro de Niterói. A ideia é transformar o local em um Entreposto de Pesca, aproveitando o espaço e infraestrutura já existente. A Prefeitura assinou acordo com o Ministério da Pesca e assumiu a gestão do espaço.