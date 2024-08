Museu Janete Costa: atividades infantis no sábado, grátis - Divulgação

Publicado 16/08/2024 10:51

Niterói - O Museu Janete Costa de Arte Popular promove no sábado, 17 de agosto, uma série de atividades infantis gratuitas. Dedicado às culturas populares, o museu preparou uma programação destacando brincadeiras e contações de histórias sobre tradições brasileiras.

A programação se inicia às 11h, com as atividades Arte Popular para Crianças, oficina fixa do museu que ocorre todo terceiro sábado do mês, e a Contação Di Vó, com histórias infantis contadas por Joselene Negra Black. A atividade busca retomar a magia das histórias infantis contadas de um jeito acolhedor, como se estivéssemos no quintal de casa. A contadora de história Joselene Negra Black traz em cada sessão encanto e nostalgia para crianças e adultos.

Na parte da tarde, às 13h30, a oficina Brincadeiras Populares e Folclóricas celebra o brincar, trazendo alegria para os pequenos e suas famílias. As brincadeiras populares são um elo vivo com as tradições culturais, transmitidas de geração em geração, enriquecendo a infância com histórias e práticas ancestrais. As crianças terão acesso à rica diversidade cultural brasileira, descobrindo como essas brincadeiras são celebradas em todas as regiões, refletindo a pluralidade de nosso povo.

Às 15h30, as crianças e suas famílias são convidadas a ouvir a contação Nossos Bichos, uma história sobre o pantanal e seus animais. Uma aventura em busca do nome do fruto da árvore encantada, tudo com música e brincadeiras, trazendo o Brasil e seus encantos para pertinho de nossas crianças.

A entrada no museu e a participação nas atividades são gratuitas, com classificação livre para todos os públicos.



Serviço:



Data: 17 de agosto



11h Arte Popular para Crianças

11h Contação Di Vó com com Joselene Negra Black

13h30 Brincadeiras Populares e Folclóricas

15h30 - Contação de História Nossos Bichos



Local: Museu Janete Costa de Arte Popular

Endereço: Rua Presidente Domiciano, 178, Ingá, Niterói, RJ