Fátima Regina: artista repassa toda sua carreira em única apresentação nesta sexta-feiraSergio Odilon

Publicado 16/08/2024 11:03

Niterói - A cantora e compositora Fátima Regina leva para a Sala Nelson Pereira dos Santos, na sexta-feira, 16 de agosto, às 20h, o espetáculo "Eu Guardo em Mim", com o qual faz um passeio pela sua trajetória, mostrando sua capacidade de perceber o que está acontecendo no cenário artístico brasileiro.

Com um repertório que transita sempre pelo melhor da MPB, Fátima Regina apresenta, também, novas parcerias com compositores talentosíssimos da nova geração e algumas participações especiais. Educadora, Fátima é reconhecida por prestigiar a nova geração de cantores e compositores, a começar pelo seu mais novo CD "O beijo, o erro e o toque", dedicado todo ele às músicas do jovem compositor Pablo Martins.

Sua carreira contemplou muitos caminhos que a música pode lhe mostrar. Tudo isso, juntamente com um amor incondicional pela música, trouxe visão e experiência para transitar em diversos segmentos profissionais dentro da musica, inclusive como produtora e coach vocal, construindo uma enorme bagagem.

"Tudo o que eu caminhei me transformou no que sou hoje, os lugares onde me apresentei, os músicos com os quais eu trabalhei, meus parceiros incríveis de composição, as experiências em estudos de gravação, os trabalhos como coach vocal, o trabalho com jovens cantores e compositores, tudo me enriquecer tremendamente".

Sempre atenta não só aos compositores e cantores da nova geração, mas aos músicos que vem trabalhando com ela em suas produções, neste espetáculo FR escolhe uma safra de músicos da novíssima geração para juntos fazerem mais este passeio! Ela quer essa impressão digital do músico que apesar de jovem é tremendamente competente!

Neste espetáculo Fátima terá a participação de 3 grandes promessas de compositoras/cantoras nieroienses: Bel Cortez, Laura Baumblatt e Giovanna Crispino. Na banda um quinteto de grandes músicos: Marcus Filipe (violão e guitarra), Pedro Moraes (violão e guitarra), Felipe Fujii (contrabaixo) e Filipe Shanom (bateria).

Serviço

Evento: Fátima Regina no show Eu guardo em mim

Data: Sexta-feira, 16 de agosto de 2024

Horário: 20h

Classificação Indicativa: Livre

Duração: 70min

Valores: Inteira R$80 | Meia R$40

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 880, São Domingos