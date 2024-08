Axel Grael: Prefeito vistoria obras do POP - Alex Ramos

Publicado 16/08/2024 21:45

Niterói – As obras de urbanização avançam nas comunidades do entorno do Parque Orla de Piratininga Alfredo Sirkis (POP), na Região Oceânica. Nesta sexta-feira (16), o prefeito de Niterói, Axel Grael, junto com o secretário de Obras, Vicente Temperini, a coordenadora do Programa Região Oceânica Sustentável (PRO Sustentável), Dionê Marinho, e o administrador da Regional Oceânica, Renan Lacerda, vistoriaram algumas ruas do bairro para avaliar o andamento e a evolução das intervenções do local. Desde 2013, a Região Oceânica vem recebendo uma série de investimentos em urbanização. São mais de 600 ruas com obras em andamento ou já finalizadas.

A comitiva da Prefeitura realizou uma vistoria extensa pelas obras no entorno da Lagoa de Piratininga. São várias intervenções, de caráter ambiental, de urbanização e infraestrutura.

O Parque Orla de Piratininga é um projeto de soluções baseadas na natureza que foi pensado com o objetivo de proteger o meio ambiente, tratar as águas dos rios e realizar o escoamento superficial, com a promoção da recuperação de uma área degradada.

O Parque Orla integra o Programa Região Oceânica Sustentável (PRO Sustentável), financiado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). Com investimento de R$ 100 milhões, o equipamento conta com jardins filtrantes que limpam as impurezas das águas pluviais e das três principais bacias hidrográficas que desaguam na Lagoa de Piratininga, devolvendo água de qualidade para a lagoa.

Além da vistoria das intervenções no POP, a equipe também visitou as obras do Centro Eco Cultural. O equipamento será voltado para educação ambiental e conta com salas multiusos e espaços expositivos. O espaço, que fica às margens da Lagoa, conta ainda com um deck de contemplação e um painel de azulejos pintado pela artista portuguesa Bela Silva.

O Centro Eco Cultural terá uma grande praça coberta no pavimento térreo com serviços de recepção; guarda-caiaques; espaço multiuso; sanitários e vestiários; e restaurante. A circulação foi pensada através de uma escadaria desenhada para exercer também a função de arquibancada, atendendo assim a necessidade de um espaço informal para reuniões das associações de bairro, pescadores e público em geral.