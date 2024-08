Isabel Swan, Rodrigo Neves e Marcelo Freixo: caminhada na Rua Paulo Gustavo - Divulgação

Isabel Swan, Rodrigo Neves e Marcelo Freixo: caminhada na Rua Paulo GustavoDivulgação

Publicado 16/08/2024 17:05

Niterói - O candidato a prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT) manteve a tradição das campanhas anteriores e iniciou a nova caminhada eleitoral, nessa sexta-feira (16), com uma missa, às 8 da manhã, na Igreja Santuário das Almas, em Icaraí, onde frequenta regularmente com a família. Acompanhado pela sua esposa Fernanda Sixel e da candidata a vice-prefeita, Isabel Swan (PV), Rodrigo recebeu a benção do padre Francisco Carlos.



“É sempre bom começar a caminhada na Casa de Deus, que a verdade sempre vença na política e que os pobres sejam acolhidos”, disse o religioso.



O candidato seguiu depois para o Hospital Getulinho, no Fonseca, onde cumprimentou eleitores. A unidade, referência do atendimento infantil, foi reaberta por Rodrigo, em 2013, e simboliza uma das prioridades do candidato, a saúde.



Rodrigo Neves lembrou que o hospital estava fechado quando ele foi eleito pela primeira vez, em 2012, mas logo no primeiro ano de gestão foi totalmente reformado e reaberto. Desde então, a unidade já atendeu mais de um milhão de pessoas.



“Saúde é sempre prioridade e o meu compromisso junto com a Isabel é, nesse próximo mandato, contratar mais 200 médicos para a atenção básica e policlínicas, além de criar os centros regionais de especialidades e exames. A pessoa vai sair da unidade básica já com o exame marcado e a indicação para o especialista. Depois, nos centros regionais, faz o exame e a consulta. Isso faz toda a diferença para cuidar da saúde de quem mais precisa. Meu compromisso, como foi na reabertura do Getulinho e na pandemia de Covid-19, é dar prioridade à saúde”, afirmou o pedetista.



À tarde, o candidato fez corpo a corpo com eleitores na Rua Ator Paulo Gustavo, em Icaraí, acompanhado do presidente da Embratur Marcelo Freixo, um dos fundadores históricos do Psol na cidade. Freixo destacou a importância dos eleitores de diferentes pensamentos políticos se unirem nesse momento.



“Eu estou muito feliz de estar aqui com o Rodrigo e a Isabel. Essa cidade não pode retroceder. Nós dois somos do Fonseca, niteroienses e nos conhecemos há muito tempo na luta. Estamos juntos até a vitória”, enfatizou Marcelo Freixo



