Iluminação: depois do bairro de Icaraí, a Prefeitura vai começar a implantação de LED na Avenida Roberto Silveira - Alex Ramos

Publicado 16/08/2024 21:51

Niterói - Nas próximas semanas, as ruas paralelas e perpendiculares à Praia de Icaraí estarão com novas iluminações de LED. A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) já instalou a nova iluminação nas ruas paralelas à praia como Tavares de Macedo e Mem de Sá. A Gavião Peixoto e Paulo Gustavo já tinham luminárias em LED.

A iluminação também chegou a vias perpendiculares à praia como a Miguel de Frias, Álvares de Azevedo e General Pereira da Silva. O trabalho vai continuar até a Joaquim Távora. Depois do bairro de Icaraí, a Prefeitura vai começar a implantação de LED na Avenida Roberto Silveira.

Estão sendo instaladas lâmpadas de potências que variam de 180 W a 240 W. O calçadão de Icaraí já possui iluminação de LED voltada para a praia para estimular a prática esportiva nas areias.

As lâmpadas de LED são mais econômicas e garantem uma redução de 50% no consumo de energia. Além disso, possuem uma durabilidade maior. Com esse cronograma, em 2024 o município atingirá a marca de 30% da iluminação pública com LED.

Este ano, diversas localidades de Niterói receberam lâmpadas de LED como o Jardim Imbuí, em Piratininga e ruas dos bairros do Fonseca, Barreto, Centro, São Lourenço, Caramujo, Santa Bárbara, Cubango, Santa Rosa, São Francisco, comunidades do Palácio, no Ingá, Marítmos, no Barreto, e Boa Vista, no Fonseca e nos túneis Roberto Silveira e Raul Veiga.