Niterói: o objetivo da abordagem social noturna, além de oferecer abrigo, é oportunizar acesso à população de rua a várias políticas públicas - Divulgação

Niterói: o objetivo da abordagem social noturna, além de oferecer abrigo, é oportunizar acesso à população de rua a várias políticas públicasDivulgação

Publicado 19/08/2024 15:50

Niterói - A equipe de abordagens às pessoas em situação de rua da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária de Niterói reforçou as ações noturnas. Além da zeladoria urbana, realizada durante o dia em conjunto com outros órgão da prefeitura, os assistentes sociais ampliaram o roteiro realizado no horário da noite, oferecendo acolhimento e abrigo para os que sentem frio. Nas últimas duas semanas, as equipes da Secretaria realizaram 600 atendimentos nas ruas da cidade: 100 pessoas aceitaram pernoitar nos abrigos municipais.



O serviço especializado em abordagem social acontece 24h, todos os dias da semana, com duas equipes em cada turno. A abordagem especializada noturna é feita no Centro, nas zonas Sul e Norte e na Região Oceânica, sempre nos locais onde há maior concentração de pessoas em situação de rua. As equipes são compostas por técnicos, assistentes sociais, psicólogos e educadores sociais .



O objetivo da abordagem social noturna, além de oferecer abrigo, é oportunizar acesso à população de rua a várias políticas públicas, como serviços de atendimento técnico, orientações, encaminhamentos para 2° via de documentação, atualização de Cadúnico, atendimento médico e encaminhamento daqueles que aceitam o retorno ao convívio familiar. As ações da abordagem social são humanizadas e de escuta técnica, não são realizadas de forma compulsórias ou que ferem a dignidade humana.



Centros de referência – A Prefeitura de Niterói possui uma rede de atendimento que conta com o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop), dez Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), dois Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e cinco unidades de acolhimento (abrigos).



Além dos dormitórios, os abrigos da cidade oferecem quatro refeições diárias (café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar), acompanhamento psicossocial, encaminhamento para rede de serviços e recambiamento. É fundamental que a pessoa aceite ir para um dos equipamentos oferecidos pelo governo municipal. Durante a abordagem social, os agentes oferecem serviços socioassistenciais, como atendimentos dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps); odontológicos; e de equipes de redução de danos, com trabalho junto a usuários de álcool, crack e outras drogas.



O Centro Pop é a porta de entrada para o atendimento à população em estado de vulnerabilidade social. De lá, as pessoas são encaminhadas para as unidades de acolhimento, onde recebem atendimento de assistentes sociais, psicólogos e orientação jurídica, encaminhamento para serviços de saúde, trabalho e renda e documentação civil. O objetivo principal é construir com os acolhidos um trabalho que culmine na autonomia e reinserção social. A organização desses serviços garante privacidade, o respeito aos costumes, às tradições e à diversidade de ciclos de vida, arranjos familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação sexual.



Cursos profissionalizantes e formação de cooperativas

A Prefeitura, através do Banco Arariboia, projeto da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, promove cursos de profissionalização entre os acolhidos para contribuir com a reinserção deles no mercado de trabalho. Em julho, 15 acolhidos se formaram no curso de barbeiro. A iniciativa capacitaas pessoas atendidas para gerar trabalho e renda, garantindo autonomia financeira e possibilidade de finalizar o ciclo de institucionalidade na qual vivem atualmente. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária já promoveu três iniciativas similares: com a criação da Cooperativa Terra Viva, em Santa Bárbara; a Gastronomia Sustentável, no Morro da Penha; e o de Cuidadoras de Idosos, no Centro.