Campanha: a candidata Talíria Petrone fez caminhada por IcaraíDivulgação

Publicado 19/08/2024 15:39

Niterói - Talíria Petrine (PSOL), única candidata mulher à prefeitura de Niterói, fez neste domingo uma grande caminhada pelo bairro de Icaraí. Entre as lideranças, estavam presentes os vereadores Tulio Mota (PSOL), Paulo Eduardo Gomes (PSOL) e Benny Briolly (PSOL), além de vários novos candidatos a vereadores e centenas de apoiadores. O grupo se reuniu próximo à reitoria da Universidade Federal Fluminense (UFF) e, beirando a praia, seguiu até o Campo de São Bento.



“Foi nosso primeiro domingo de campanha. Temos 48 dias para cravar 50 e fazermos história. Será a campanha mais linda que Niterói já viu. A cidade tem muito dinheiro, muita potência, mas muita desigualdade. É hora da gente garantir saúde, escola, moradia, transporte e fazer de Niterói a melhor cidade do Brasil pra se viver e ser feliz. E vamos fazer isso juntos, porque quando uma cidade se junta vira um país. E é por isso que o nosso país Niterói terá a primeira mulher prefeita da nossa história”, disse Talíria.



Durante toda a manhã, a candidata foi cumprimentada e acolhida por quem encontrava pelo caminho.



“Vamos enfrentar o atraso e tirar Niterói da estagnação, andando para frente, melhorando a vida das pessoas. Vamos fazer isso juntos, manhã, tarde e noite, andando nos cinco cantos da cidade”, concluiu Talíria.



AGENDA:

SEGUNDA-FEIRA (19)



18h - Corpo a corpo (Centro)



TERÇA-FEIRA (20)



10h - Reunião sobre Tarifa Zero com Quaquá (Deputado Federal e vice-presidente nacional do PT)

18h - Corpo a corpo (Icaraí)