Guarda Mirim: atividade aconteceu este final de semana no Barreto - Divulgação

Guarda Mirim: atividade aconteceu este final de semana no BarretoDivulgação

Publicado 19/08/2024 17:58

Niterói - Cerca de 30 jovens da Guarda Mirim de Macaé visitaram o Complexo Esportivo do Barreto para um dia de integração com a Guarda Mirim de Niterói, neste fim de semana. O evento foi marcado por atividades que fortaleceram os laços entre os grupos, destacando a importância do projeto socioeducativo desenvolvido pela Guarda Municipal de Niterói, sob a liderança do subinspetor Marcelo Coelho Xavier, conhecido como Comandante Xavier.

Durante o encontro, o vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira, foi homenageado com um Certificado de Reconhecimento e Gratidão, em reconhecimento ao apoio prestado às atividades da Guarda Mirim e pela cessão do Complexo Esportivo durante as obras na Cidade da Ordem Pública. Em seu discurso, Bagueira ressaltou a relevância do projeto:

“Esse projeto tem uma dimensão e importância muito grande. Ele acolhe crianças e jovens com atividades esportivas e sociais, pregando a disciplina e o respeito, e afastando-os das influências nocivas das ruas. A confraternização entre as guardas mirins de Niterói e Macaé foi maravilhosa, e os comandantes Xavier e Veiga estão de parabéns pelo trabalho realizado.”

A ideia do encontro surgiu após a 1ª Olimpíada da Guarda Mirim, realizada em 2023, em Macaé. A Guarda Mirim de Niterói atualmente atende 120 jovens, com idades entre três meses e 17 anos, oferecendo um ambiente focado no civismo, na ordem unida, e no respeito aos pais e às religiões, sem viés político. Conforme os alunos evoluem, eles têm a oportunidade de participar de atividades como natação, futebol, artes marciais, entre outras.

Comandante Xavier, que atua como guarda há 22 anos, desenvolve o projeto em parceria com sua esposa. Além das atividades tradicionais, os jovens da Guarda Mirim de Niterói participam dos desfiles de 7 de setembro, de um projeto musical, e têm acesso a uma academia de artes e ofícios. O projeto também acolhe crianças e adolescentes neuro divergentes, reforçando seu compromisso com a inclusão social.