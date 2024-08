Talíria Petrone: parlamentar e candidata se encontrou com Ministro da Colômbia - Divulgação

Talíria Petrone: parlamentar e candidata se encontrou com Ministro da ColômbiaDivulgação

Publicado 20/08/2024 10:51

Niterói - A candidata à Prefeitura de Niterói e deputada federal Talíria Petrone (PSOL/RJ) se reuniu com Andrés Camacho Morales, ministro de Minas e Energia da Colômbia, no último sábado (dia 17) em Icaraí, Zona Sul da cidade. No Brasil para reuniões sobre gestão de energia com empresas, como a Petrobras, Camacho também se encontrou com a parlamentar para discutir o tema, que está entre os assuntos centrais do governo da niteroiense, antes de voltar para Bogotá, capital colombiana.

“Nós temos grande interesse em conhecer projetos de energia renovável para trazer o que há de melhor e de mais sustentável para o nosso município. Vamos aumentar o número de tetos solares em nossas favelas. Nossa proposta é tornar Niterói a melhor cidade para se viver e ser feliz do Brasil”, diz a também coordenadora do GT do Clima da Frente Ambientalista na Câmara dos Deputados.

Ministro há um ano do primeiro governo de esquerda da Colômbia, Camacho mostrou alternativas de uso de fontes de energia renováveis e planos estratégicos de energia que garantem o desenvolvimento sustentável e a implementação de projetos, como o das Comunidades Energéticas que fornecem tetos solares para comunidades.

“Nesse momento estamos construindo tetos solares em mil comunidades do nosso país. O governo nacional fez o projeto e também o financiamento. O valor médio de um projeto é de 100 mil dólares. Nossa meta é construir cinco mil tetos solares em dois anos. Estamos fazendo uma transição de energia justa. E para ser justa, a energia tem que ser feita para o povo”, afirma o ministro, que também é doutor em Engenharia e mestre em Administração de Energia e Fontes Renováveis.