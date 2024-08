Quinteto Villa Lobos: apresentação gratuita no Solar do Jambeiro - Daniel Ebendinger

Quinteto Villa Lobos: apresentação gratuita no Solar do JambeiroDaniel Ebendinger

Publicado 21/08/2024 07:55

Niterói - O projeto Clássicos de Câmara recebe o Quinteto Villa-Lobos nesta quarta-feira, 21 de agosto, às 18h, no Solar do Jambeiro.

Formado por por Rubem Schuenck, flauta; Rodrigo Herculano, oboé; Cristiano Alves, clarineta; Philip Doyle, trompa; Aloysio Fagerlande, fagote, o grupo tem como missão divulgar a música de câmara brasileira, abarcando gêneros variados e representativos da nossa arte. O propósito formativo se consolida em ações didáticas desenvolvidas em centenas de apresentações e atividades educacionais em escolas e espaços públicos em todo o país.

Em sua discografia, destacam-se os álbuns: “Quinteto em Forma de Choros” (Kuarup Discos); “Fronteiras” e “Quinteto Villa-Lobos Convida” (Rio Arte Digital); “Quintetos de Sopro Brasileiros 1926-1974” (Selo Rádio MEC) - trabalho agraciado com o Prêmio BR-Rival, em 2008 -; “Quinteto Villa-Lobos - 50 Anos Bluray (Prêmio FAM-2011, Prefeitura do Rio de Janeiro) e “Rasgando Seda” (Selo SESC-SP) - álbum indicado ao Grammy Latino, entre outros. Em 2001 e 2009, recebeu o Prêmio Carlos Gomes, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, como o Melhor Grupo de Câmara Nacional. Em 2006, em projeto contemplado pela Funarte, realizou importante turnê pelo Nordeste brasileiro. Neste mesmo ano, apresentou-se em Berlim, encerrando a série artística “Copa da Cultura”.



Apresentou-se na quase totalidade dos estados brasileiros, bem como em dezenas de cidades de países como Argentina, Chile, Paraguai, Peru, Equador, Colômbia, Israel, Portugal, Estados Unidos, México e França (concerto promovido pela Radio-France, na Salle Olivier Messiaen).



À convite do Itamaraty e do Ministério das Relações Exteriores, realizou importantes turnês mundiais e apresentou-se em diversos países africanos. Como conjunto artístico convidado e Quinteto Residente, atuou em destacados festivais, como: Cartagena Music Festival (Colômbia); Festival de Música Clássica Brasileira em Portugal; Feira do Livro de Frankfurt (Alemanha); Festival Cervantino (México) e Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão. Atuou como solista frente a importantes organismos sinfônicos do país e foi responsável por inúmeras estreias mundiais. Participou de distintas edições da “Bienal de Música Brasileira Contemporânea”.



Ao longo de mais de seis décadas de serviços prestados à cultura nacional, colaborou com diversos dos principais compositores, arranjadores, cantores e instrumentistas da música brasileira. Em 2018, no Palácio do Itamaraty, o Quinteto Villa-Lobos foi agraciado pelo ministro das relações exteriores do Brasil, com a Comenda da Ordem de Rio Branco. Em 2023, realizou, no Centro Cultural do Banco do Brasil (RJ), uma série de concertos em comemoração aos 60 anos de atividade ininterrupta.

Sobre o Projeto



O projeto acontecerá uma vez por semana, levando a diferentes espaços culturais da cidade artistas de música de câmara, levando ao público música erudita e instrumental de qualidade. A música de concerto, cuja gênese se deu há vários séculos, permite abordagens plurais enquanto formações instrumentais, repertórios e espaços a ela dedicados.



Concebida para espaços de menores dimensões, a música de câmara proporciona uma experiência única, intimista e com forte poder de comunicação. Ao se despir de aparatos técnicos vistos nos grandes eventos, obras clássicas dos grandes mestres da música em todos os tempos são apreciadas em sua plenitude, da forma como foram compostas e vêm sendo difundidas em inúmeros espaços culturais nos cinco continentes.



Niterói possui, além de rica e genuína vocação musical, espaços históricos de rara beleza, a reunir perfeitas condições para a realização de recitais camerísticos, alguns dos quais, inclusive, pouco conhecidos dos próprios niteroienses. Uma paleta de cores sonoras será revelada numa série que contempla formações com cordas, madeiras, metais, voz, piano e percussão. Ao final dos recitais, os músicos recebem a plateia para um bate papo sobre o programa apresentado.



SERVIÇO



Evento: Quinteto Villa-Lobos | Projeto Clássicos de Câmara

Data: 21 de agosto

Horário: 18 horas

Classificação etária: Livre

Valor: Evento gratuito

Local: Solar do Jambeiro

Endereço: Rua Pres. Domiciano, 195 - Ingá