Chico Alves: apresentação no projeto Clássicos do Samba, no Theatro Municipal de NiteróiJoice Aguiar

Publicado 21/08/2024 07:45

Niterói - O projeto Clássicos do Samba, do Theatro Municipal de Niterói, recebe no dia 21 de agosto, às 19h, o espetáculo 'Meu Samba' do cantor e compositor Chico Alves, acompanhado do Trio Julio. O show traz músicas autorais de Chico Alves e parceiros, como Wilson Das Neves, Toninho Geraes, Moacyr Luz, Zorba Devagar, Daniel Scisinio e Marco Pinheiro.

No repertório, 'Caninana', 'Mau Perdedor', 'Berço de Sereia', 'Sonho Estranho', músicas já conhecidas do repertório do artista que completou 25 anos de carreira em 2023 e tem uma relação muito afetiva com a Cidade de Niterói, onde residiu por 16 anos. Na cidade integrou os grupos de samba "Unha de gato" e "Sambalangandã" e ainda hoje está presente nas principais rodas de samba e eventos da cidade.

Chico Alves possui músicas gravadas por grandes nomes da Música Popular Brasileira como Leila Pinheiro, Roberta Sá, Xande de Pilares, Moacyr Luz, Toninho Geraes e outros e tem como parceiros, Wilson das Neves, Raimundo Fagner, Moacyr Luz, Toninho Geraes, Ivor Lancelloti, Marco Pinheiro e muitos outros. Com 4 álbuns gravados, "Amigos e parceiros" (2007), "Pra Yaya rodar a saia" (2017), "Paranauê" (2020) e "Aluayê" (Em parceria com Toninho Geraes), mais de 100 músicas gravadas, além de vários sambas enredos em escolas como Vila Isabel, Tijuca, Tuiuti, etc, Chico Alves se firma como um dos mais reconhecidos compositores da atualidade.

O Trio Julio é formado pelos irmãos Magno Júlio (percussão), e os gêmeos Marlon Júlio (violão de sete cordas) e Maycon Júlio (bandolim), naturais da cidade de Cordeiro, no interior do Rio de Janeiro. Aos dez anos de idade, Magno, e os gêmeos com oito, iniciaram seus estudos musicais na sociedade Musical Fraternidade Cordeirense. Em 2002 foram estudar na Escola Portátil de Música (EPM), no Rio de Janeiro, onde tiveram como mestres Mauricio Carrilho, Pedro Amorim, Jorginho do Pandeiro. Em 2010 conquistaram o terceiro lugar no "II Festival Curitiba de Choro", com a música "Quebrando tudo!", de Marlon Júlio. Em 2017 lançou seu primeiro CD "Minha felicidade", com repertório autoral e arranjos próprios.

Serviço

Evento: Chico Alves e Trio Julio | Meu samba - Clássicos do Samba

Data: Quarta-feira, 21 de agosto de 2024

Horário: 19h

Duração: 75min

Classificação indicativa: Livre

Evento Gratuito: (Retirada de 1 ingresso por pessoa na bilheteria, 1h antes do início do espetáculo).

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro