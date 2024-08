O Despertar da Primavera: uma das montagens do Laboratório de Teatro Musical da Fabricarte - Bianca oliveira

O Despertar da Primavera: uma das montagens do Laboratório de Teatro Musical da FabricarteBianca oliveira

Publicado 21/08/2024 10:38

Niterói - Após um hiato de atividades presenciais devido à pandemia de Covid-19, o “Laboratório de Teatro Musical”, vinculado à companhia Fabricarte, está de volta em 2024 com uma nova sede. O curso, que visa oferecer uma imersão completa no teatro musical por meio de aulas de canto, dança e interpretação, será realizado no Centro de Dança de Niterói (CDN), em Icaraí.

Com diversos formatos adaptados para diferentes níveis e idades, o Laboratório retoma suas atividades com um curso básico centrado no renomado musical da Broadway “Cabaret”. Os participantes terão a oportunidade de aprimorar suas habilidades em interpretação, canto, canto coral e dança. O curso incluirá estudo e ensaio de números do musical, culminando em uma apresentação pública ao final.