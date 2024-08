Semear é Vital: será abordada a consciência crítica com debates de temas como desigualdade social, direitos humanos e justiça ambiental - Divulgação

Publicado 21/08/2024 18:26

Niterói - A garotada da comunidade do Cavalão, bairro da Zona Sul de Icaraí, terá no sábado (24), um dia repleto de brincadeiras, plantio de mudas e boa comida, fortalecendo o vínculo das crianças com a natureza e com sua comunidade. Eles participarão da abertura do Projeto "Semear é Vital", que contará com o apoio da Prefeitura de Niterói, por intermédio da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade.

Um dos objetivos é realizar um trabalho de conscientização ambiental fazendo com que as crianças entendam a importância de preservar a natureza e poderem levar para suas famílias a ideia de boas práticas sustentáveis e ambientais.

O projeto é uma iniciativa dedicada ao desenvolvimento integral de crianças de favelas da região e acontecerá das 10h às 17h, no Campo Eduardo Passos Leite, localizado na Alameda Paris, no bairro Cavalão.

A engenheira florestal Bianca Oliver Sarmento, de 32 anos, estará presente para compartilhar seu conhecimento e experiências com as crianças participantes. Ela ressalta que o projeto "Semear é Vital" tem um papel crucial na transformação social da comunidade, promovendo educação ambiental e conscientização desde cedo.

Serão abordadas ainda consciência crítica com debates de temas como desigualdade social, direitos humanos e justiça ambiental para as crianças desenvolverem uma visão crítica sobre as injustiças que afetam sua realidade. A ideia também é trabalhar a cidadania promovendo o engajamento em projetos socioambientais, pois os jovens tendem a se tornar adultos mais conscientes e participativos.

Programação do dia:

- 10h: Abertura do projeto

- 10h30: Plantio de mudas

- 11h30: Brincadeira "Adivinha a fruta"

- 12h: Almoço das crianças

- 13h: Jogos e Gincanas

- 16h: Roda de conversa "Profissões"

- 17h: Encerramento