Daniel Tamborin: aulas de luthieria para alunos do Programa Aprendiz MusicalDivulgação

Publicado 22/08/2024 07:32

Niterói - O Programa Aprendiz Musical vai realizar, nos próximos dias 22, 23 e 24 de agosto, exclusivamente para alunos e professores da Casa Aprendiz, um importante evento educativo: o seu 1º. Workshop de Luthieria de Sopros – com o Professor Daniel Tamborin.



O evento tem o objetivo de ensinar e refletir sobre a importância da manutenção preventiva por parte do músico em relação ao cuidado com seu instrumento de sopro. Excelente oportunidade para alunos e professores adquirirem conteúdo a respeito do assunto, o workshop também vai abordar a restauração de instrumentos musicais de sopro.

Ajudando o aluno a entender seu instrumento de metal, o workshop ensinará sobre desmontagem das pompas e pistos – lavagem, lubrificação, noções básicas de trabalhos com pistos e pompas emperradas e controle de vazamento. Já com os instrumentos de madeira será ensinado o diagnóstico de vazamento e as soluções corretas; o manuseio de acordo com normas sobre o cuidado e respeito com o instrumento; e os procedimentos em caso de emergência.

Fundamentais para saúde do músico e o prolongamento da vida útil do instrumento, os cuidados profissionais devem ser observados desde o início. Daí a importância de um workshop com este conteúdo para alunos da Casa Aprendiz Musical, no Fonseca, Zona Norte de Niterói.



SOBRE O LUTHIER DANIEL TAMBORIN



Músico, Luthier, Ourives, Professor, Consultor e Pesquisador na área de construção e reformas de instrumentos musicais de sopros – além de cofundador e Mestre Reitor do Instituto Casa de Ofício – ICO, Daniel estudou nas principais fábricas de instrumentos musicais de referência mundial, como Buffet Crampon, Selmer, Borgani, Schreiber e Yamaha.



Oferece consultoria para Escolas Públicas e Privadas, Bandas de Música, Orquestras, Serviços Sociais, entre outras e atua na criação de Atelier de Consertos de Instrumentos Musicais de Sopro. Oferece capacitação profissional para atuação em Consertos de Instrumentos Musicais de Sopros no Brasil e exterior.



PROGRAMAÇÃO:



22/08 (quinta)

Abertura - 17h às 18h – A importância da Manutenção Preventiva no instrumento musical de sopro, para saúde do músico e prolongamento da vida do instrumento.



23/08 (sexta)

Metais - 9h às 12h – Introdução a manutenção Preventiva em Instrumento de Metal

Madeiras - 14h às 18h – Introdução a manutenção Preventiva e Corretiva de

Instrumento de Madeira



24/08 (sábado)

Metais - 9h às 12h / 14h às 18h - Introdução a manutenção Preventiva em Instrumento de Metal