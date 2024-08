Esporte: novo espaço vai atender aos mais de 30 mil estudantes da Rede Municipal com diversas atividades - Cheila Pacetti

Esporte: novo espaço vai atender aos mais de 30 mil estudantes da Rede Municipal com diversas atividadesCheila Pacetti

Publicado 21/08/2024 18:41

Niterói - A quadra do novo Centro de Treinamento Niterói Joga em Rede, inaugurado neste mês pela Secretaria e Fundação Municipal de Educação de Niterói, já está recebendo as competições dos Jogos Escolares de Niterói (JEN) com a participação dos times formados pelos estudantes da Rede Municipal. Nesta quarta-feira (21), ao longo da tarde, o espaço sediou cinco partidas dos jogos de futsal masculino da competição.

O novo equipamento irá sediar algumas partidas do JEN, que também estão acontecendo em outras unidades de ensino (públicas e privadas) e em espaços públicos da cidade. Na edição deste ano, são 15 escolas municipais disputando o título em diversas categorias e modalidades, como Fut7, Vôlei, Basquete, Futebol, Futsal, entre outros. Na estreia do Niterói Joga em Rede, estiveram presentes times das Escolas Municipais Paulo Freire, João Brazil, Santos Dumont, Altivo César e Levi Carneiro, dos Colégios Estaduais Maria Pereira, Joaquim Távora e Raul Vidal, e das escolas privadas Colégio Plínio Leite e MV1.

Além de ser uma referência para sediar os jogos do JEN, o espaço vai atender aos mais de 30 mil estudantes da Rede Municipal com diversas atividades esportivas. O principal objetivo é promover a vocação esportiva das crianças e adolescentes matriculados na Rede, além de fortalecer a relação do esporte educacional nas unidades. O Centro de Treinamento Niterói Joga em Rede conta com uma quadra oficial para esportes como futsal, futebol, handebol, basquete, entre outros, além de uma arquibancada com capacidade para 1,8 mil pessoas.

O Centro de Treinamento foi instalado onde funcionava o Clube Tio Sam Barreto, lugar que já foi considerado o templo do futsal. O ginásio do espaço já sediou a Copa América de Futsal, com a participação das seleções do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Venezuela, e também foi palco de grandes espetáculos de nível internacional. O local foi totalmente reformado e equipado para receber os estudantes da Rede e formar futuros atletas, oriundos das escolas municipais.

A Secretaria e Fundação Municipal de Educação também disponibilizaram novos uniformes para os estudantes que vão participar do JEN. As unidades inscritas na competição foram contempladas com mais de 1,5 mil uniformes – entre camisas (com ou sem manga), bermudas e meias – e quase 2 mil pares de calçados (tênis e chuteiras). Além dos uniformes, também estão sendo entregues materiais para o treinamento das equipes como bolas, colchonetes, luvas e caneleiras.