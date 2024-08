Prefeito Axel Grael: participando com guardas mirins da cerimônia do Dia do Soldado - Lucas Benevides

Prefeito Axel Grael: participando com guardas mirins da cerimônia do Dia do SoldadoLucas Benevides

Publicado 22/08/2024 14:29

Niterói – O prefeito Axel Grael, participou na manhã desta quinta-feira (22), no Forte Gragoatá, em São Domingos, das atividades em comemoração ao Dia do Soldado, no próximo dia 25. Ao lado do General de Brigada Emerson Alexandre Januário, comandante da D-1 (Artilharia Divisionária da Primeira Divisão de Exército) do Forte, militares e convidados, o chefe do Executivo municipal participou da solenidade de condecoração de soldados que receberam medalhas de pacificadores.



O evento contou com a participação de convidados especiais: a guarda mirim de Niterói. O projeto socioeducativo é desenvolvido pela Guarda Municipal de Niterói, sob a liderança do subinspetor Marcelo Coelho Xavier, conhecido como Comandante Xavier. Cerca de 80 crianças participam da iniciativa.



Após o evento, que contou apresentações do hino do Exército e da Bandeira, os convidados assistiram ao desfile da tropa da unidade. O prefeito visitou uma exposição montada pelo Exército Brasileiro, com equipamentos utilizados pela corporação como rádios e roupas de mergulho, entre outros.



O Forte do Gragoatá está localizado no trajeto do Caminho Niemeyer e será incluído no roteiro histórico e cultural do município. Para isso, o município vai realizar obras de infraestrutura no local, incluindo acessibilidade, para possibilitar a sua abertura à visitação. A ideia é integrar o forte ao circuito que engloba o percurso do Caminho Niemeyer e sua conexão com o Museu de Arte Contemporânea (MAC), além dos outros fortes que já possuem visitas guiadas, como a Fortaleza Santa Cruz e o Forte do Pico.



O local conta com estrutura para o seu funcionamento rotineiro, mas para abertura ao turismo necessita de adaptações, como instalação de guarda-corpo e corrimão na escadaria, banheiro, estacionamento, iluminação e condições de acessibilidade, além da ampliação de placas indicativas no roteiro de fortes e atracadouros também foram temas abordados.



História

O Forte de Gragoatá foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1938. Há controvérsia sobre a data de sua construção. O certo é que em 17 de novembro de 1698, uma Carta Régia mandava pagar as obras ali realizadas por Pedro Gomes de Barros, obras que teriam sido mal feitas, a ponto de, em 1701, o vice-rei ter mandado proceder contra os empreiteiros por “falsificação das obras que haviam feito”.



Em 1952, sendo governador do estado do Rio de Janeiro, Ernani do Amaral Peixoto o imóvel abrigou a seção fluminense da Colônia de Pintores do Brasil, por iniciativa do artista-plástico Levino Fânzeres (1884-1956), instituição por ele fundada para o ensino livre de pintura, numa experiência de curta duração.



Além do Forte do Gragoatá, a cidade conta ainda com sítios históricos, como a Fortaleza de Santa Cruz, o Forte do Pico, Forte São Luís e o Forte do Rio Branco.