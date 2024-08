Talíria Petrone: candidata à prefeita tem jingle de Neguinho da Beija-Flor - Divulgação

Talíria Petrone: candidata à prefeita tem jingle de Neguinho da Beija-FlorDivulgação

Publicado 22/08/2024 14:43

Niterói - Luiz Antônio Feliciano Neguinho da Beija-Flor Marcondes ou simplesmente Neguinho da Beija-Flor. Sambista, puxador de samba, cantor, compositor é o intérprete do jingle de campanha da candidata à prefeitura de Niterói, Talíria Petrone (PSOL).

"É uma honra ter o Neguinho da Beija-Flor, referência do samba no Brasil, cantando minhas propostas. É com essa energia que vamos implementar nossos projetos para Niterói voltar a ser referência na saúde, educação, sustentabilidade, segurança cidadã e mobilidade", disse a candidata.



Há mais de 50 anos se dedicando à música, Neguinho já venceu cinco vezes o Estandarte de Ouro. Agora, ele leva para a boca do povo niteroiense trechos como “A nossa Niterói vai ser muito bem tratada, tarifa zero por toda cidade, escolas e creches pra toda criançada. A comunidade vai ter voz, emprego e moeda social”.



“A composição é maravilhosa. Um resumo do que Niterói pode ter, de como pode progredir e que será sim, com a minha gestão, o futuro do país”, garantiu Talíria.



Jingle



Niterói escolheu 50

E todo mundo aprovou 50

É 50 pra cá, é 50 pra lá

A voz do povo é a voz de Deus

Talíria, a prefeita que a gente escolheu

Talíria vai cuidar da nossa gente

A nossa Niterói vai ser muito bem tratada

Tarifa zero por toda cidade

Escolas e creches pra toda criançada

É 50 pra cuidar da saúde

Com 50 Niterói fica legal

A comunidade vai ter voz

Emprego e moeda social

Agora é 50

50 é um povo mais feliz

50 é Thalíria prefeita

Pra Niterói ser o futuro do país



Agenda



13h - Gravação (Barcas)

15h - Corpo a corpo (Barcas)

17h - Corpo a corpo na Rua Paulo Gustavo (Icaraí)