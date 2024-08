Rodrigo Neves e Isabel Swan: candidatos conversaram com a juventude na Cantareira - Divulgação

Publicado 23/08/2024

Niterói - O Candidato a prefeito de Niterói pelo PDT, Rodrigo Neves reuniu uma multidão de jovens, na noite dessa quinta-feira (22.08), em São Domingos. Ao lado de Isabel Swan, do prefeito Axel Grael e da deputada estadual Verônica Lima (PT), o trabalhista lembrou das suas origens políticas no movimento estudantil e divulgou uma carta-compromisso com a juventude niteroiense.



Várias lideranças declararam apoio ao candidato do PDT, como Tel Guajajara, diretor da União Nacional dos Estudantes (UNE); Hugo Silva, presidente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas (UBES), além de representantes da União da Juventude Socialista (UJS), Juventude Socialista do PDT, do Levante Popular da Juventude e do Grêmio Estudantil do Colégio Pedro II.

O presidente da UBES destacou a importância de eleger Rodrigo Neves por seu engajamento histórico nas causas sociais. “A juventude está aqui em peso para te apoiar e dizer que queremos escola e transporte de qualidade. E por isso estamos contigo”, declarou Hugo.



O prefeito Axel Grael ressaltou os avanços sociais na cidade, conquistados nos últimos anos, como o Niterói Jovem Eco Social, Jovem Aprendiz, além das plataformas urbanas digitais e programas de esporte e cultura. “Eleger o Rodrigo significa avançar na gestão que teve a sensibilidade de fazer o maior programa de transferência de renda do país no momento em que as pessoas mais precisaram, que é a Moeda Social Araribóia, que hoje beneficia mais de 35 mil famílias em Niterói”, enfatizou o prefeito.



A atleta e candidata a vice-prefeita, Isabel Swan, ficou encantada com a receptividade e força da juventude de Niterói. “Estudei e me formei em comunicação social aqui no IACS da UFF. A gente tem que acreditar nos nossos sonhos, foi assim na minha jornada como atleta, e eu acredito e vamos trabalhar para fazer de Niterói a melhor cidade do Brasil para se viver”, disse Isabel.



O candidato a prefeito Rodrigo Neves destacou que ele é resultado do sonho da luta coletiva, que começou no movimento estudantil, e nunca mais parou, em busca de uma cidade mais justa e sustentável. “Me formei aqui no ICHF da UFF. Eu só queria dizer para vocês que a gente vai arrebentar juntos. Vamos fazer muita política para a juventude, vamos viabilizar o programa de aluguel social no Centro, para os jovens que estudam na UFF viverem perto da Universidade, vamos ampliar os programas educacionais e de acesso ao esporte e a cultura para a juventude. Para vencer o extremismo, a ignorância, os aventureiros e proteger nossa aldeia, que é Niterói, só tem um jeito, é lutar até o dia 06 pelo voto no 12. Viva Niterói”, disse Rodrigo.



Mais cedo, Rodrigo e Isabel estiveram no Morro do Preventório, em Charitas, que recebeu vários investimentos da prefeitura nos últimos anos, como obras de infraestrutura e a Escola Municipal Darcy Ribeiro. O candidato conversou com moradores e ouviu as demandas da comunidade.



Nessa sexta-feira (23.08), Rodrigo Neves faz caminhada na Região Oceânica.



Sexta-feira (23.08)

- Caminhada pela Região Oceânica



Sábado (24.08)

- Caminhada no Caramujo



Domingo (25.08)

- Caminhada no Fonseca