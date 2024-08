Riobaldo na peça Grande Sertão Veredas: no Theatro Municipal de Niterói - Divulgação

Publicado 23/08/2024 06:46

Niterói - O aclamado projeto "Trilogia Grande Sertão: Veredas", de João Guimarães Rosa, se apresenta no Theatro Municipal de Niterói dias 23, 24 e 25 de agosto. O projeto, indicado ao Prêmio Shell Rio 2023 nas categorias de Melhor Dramaturgia e Melhor Ator, oferece uma experiência teatral única, colocando no palco a riqueza literária e a profundidade psicológica que tornaram a obra de Guimarães Rosa uma das mais importantes da literatura brasileira.



Personagem central do romance Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa, o ex-jagunço Riobaldo relembra seus três grandes amores: Diadorim, Nhorinhá e Otacília. O incompreendido amor por Diadorim, o amigo que lhe apresentou a vida de jagunço e lhe abriu as portas do conhecimento da natureza e do humano, levando-o ao pacto fáustico; o amor carnal e sem julgamentos pela prostituta Nhorinhá; e o amor purificador por Otacília, a esposa, que o resgatou do pacto fáustico e o converteu em ‘homem de bem’. Riobaldo, um ex-jagunço, hoje um velho fazendeiro, conversa com um interlocutor (o público). Nesse encontro, cheio de filosofia, ele conta passagens de sua vida e reflete sobre a dialética: bem e mal, Deus/diabo. Na juventude, por amor a Diadorim, e para conseguir coragem e força, fez o que julga ser um pacto fáustico. Durante a narrativa, o personagem se vale de várias histórias populares, para questionar: “o diabo existe?”.



Sobre "Grande Sertão: Veredas"



Publicado em 1956, "Grande Sertão: Veredas" é uma obra revolucionária que mergulha nas profundezas da alma humana, utilizando a linguagem popular e oferecendo uma perspectiva única do sertão mineiro. João Guimarães Rosa desafia as convenções literárias ao explorar aspectos metafísicos do homem de forma universal.



A "Trilogia Grande Sertão: Veredas" teve início em 2020, com a estreia de “Riobaldo”. Teve carreira interrompida devido à pandemia, mas manteve uma conexão com o público por meio de apresentações virtuais pioneiras. Desde então, realizou temporadas em diversas cidades do Brasil, sempre recebendo elogios do público e da crítica especializada.



Em abril de 2023, estreou no Rio de Janeiro a segunda parte da trilogia, "O Diabo na Rua, no Meio do Redemunho", recebendo excelente recepção do público e crítica. Em 2024, o projeto expandiu suas fronteiras com apresentações, das duas peças, em Portugal – Lisboa e Porto, e Colômbia – Bogotá. A terceira peça da trilogia, "O Julgamento de Zé Bebelo", tem estreia prevista para o ano de 2025.



FICHA TÉCNICA:



Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa

Riobaldo

Recorte e atuação: Gilson de Barros

Direção: Amir Haddad

Cenário e figurinos: Karlla de Luca

Iluminação: Aurélio de Simoni

Programação visual: Guilherme Rocha, Mikey Vieira e Pedro Azamor

Técnico: Mikey Vieira e Pedro Azamor

Fotos e vídeos: Renato Mangolin

Realização: Barros Produções Artísticas Ltda.





O Diabo na Rua, no meio do Redemunho

Recorte e atuação: Gilson de Barros

Direção: Amir Haddad

Cenário e direção de arte: José Dias

Iluminação: Aurélio de Simoni

Programação visual: Guilherme Rocha, Mikey Vieira e Pedro Azamor

Técnico: Mikey Vieira e Pedro Azamor

Fotos e vídeos: Marcos Sobral

Realização: Barros Produções Artísticas Ltda.



SERVIÇO:



Evento: Peça Grande Sertão: Veredas -

Local: Teatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 35 - Centro, Niterói

Informações: (21) 3628-6908

Capacidade: 400 lugares

Duração: 65 minutos

Classificação Etária: 16 anos

Ingressos: R$ 25,00 (meia) e R$ 50,00 (inteira)

Venda pela Sympla ou na bilheteria do teatro



Datas e Horários: "Riobaldo" (recorte dos amores, na obra). Dia 23 e 24 de agosto – sexta, 20h e sábado – 19h e "O Diabo na Rua, No meio do Redemunho" (recorte da dialética bem/mal, Deus/diabo, no livro). Dia 25 de agosto – domingo – 19h