Contadora de histórias: atração do último luauzinho do mês, na Praia de Icaraí - Divulgação

Contadora de histórias: atração do último luauzinho do mês, na Praia de IcaraíDivulgação

Publicado 23/08/2024 07:15

Niterói - O último Luauzinho do mês, que acontece no domingo 25 de agosto, às 16h recebe “Histórias que contam por aí, conto por aqui…”, um espetáculo de contação de histórias conduzido pela contadora Thaiane Leal. O espetáculo tem acompanhamento musical do artista Bruno Elias com violão e flauta transversa.

Três contos de encantar, divertir e cantar: um espelho mágico que vê tudo e todos em qualquer lugar do mundo; o conto amazônico da Matinta Perera; e o conto popular nordestino do Bumba-meu-boi. São histórias de tempos antigos que, através da força da oralidade, circulam entre gerações. Contam por aí e por isso conto por aqui. Dessa maneira mantemos acesa a chama da tradição oral e a permanência dessas narrativas nas memórias e corações. Referenciando o universo da cultura popular brasileira, as histórias são narradas com músicas e ritmos tocados com violão, flauta e pandeiro. Objetos e bonecos também dão formas e contornos aos contos, entrelaçando a linguagem cênica, musical e narrativa.



SERVIÇO



Evento: “Histórias que contam por aí, conto por aqui…” | Luauzinho

Data: 25 de agosto

Horário: 16h às 19h (duração de todo o evento)

Local: Praia de Icaraí (na altura da rua Miguel de Frias)