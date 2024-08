Curso sobre racismo no futebol: na Biblioteca Parque de Niterói - Reprodução

Publicado 23/08/2024 07:46

Niterói - Em parceria com o Laboratório de Pesquisa Brasil Republicano, do programa de pós graduação de História da UFF, a Biblioteca Parque de Niterói promove no próximo sábado, 24 de agosto, às 10h30, o minicurso Pretos x Brancos no futebol - O festival do dia treze de maio: os significados em torno do encontro ‘pretos contra brancos’ em São Paulo (1927-1932).

O curso será ministrado por Thais de Souza Pereira, doutoranda da UFF, e tem como objetivo refletir sobre os significados em torno dos jogos realizados em São Paulo entre jogadores autodeclarados ‘pretos’ e ‘brancos’ nas primeiras décadas do século XX.

Os jogos estudados pela pesquisadora foram disputados em comemoração ao 13 de maio, data que marca a abolição da escravatura, sancionada em 1888. As partidas, realizadas no final dos anos 1920 e no início dos anos 1930, resultaram em debates sobre a presença negra nos festejos da data e na sociedade paulista e brasileira na Primeira República.

O minicurso faz parte do Ciclo de Palestras do Brasil Republicano, organizado pelos professores Karla Carloni e Renato Coutinho, do Programa de Pós-Graduação de História da UFF e do Laboratório de Pesquisa Brasil Republicano. Os encontros são gratuitos e acontecem uma vez ao mês, na Biblioteca Parque de Niterói.

SERVIÇO

Data: Sábado, 24 de agosto de 2024

Horário: 10h30

Valor: Atividade Gratuita

Classificação etária: Livre

Local: Biblioteca Parque de Niterói

Endereço: Praça da República, s/n, Centro de Niterói